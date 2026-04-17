УВКБ ООН виплачуватиме більшу допомогу: кому та скільки нараховуватимуть

Дата публікації: 17 квітня 2026 17:59
УВКБ ООН збільшує допомогу ВПО та постраждалим від війни: як отримати 12 300 грн
Людина передає гроші з рук в руки. Фото: Новини.LIVE

З квітня 2026 року УВКБ ООН запроваджує оновлену програму для деяких українців. Йдеться про громадян, які постраждали внаслідок війни. Для них, зокрема, розмір фінансової допомоги зросте до 12 300 гривень. 

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Павло Фролов, передає Новини.LIVE

Як зміниться допомога й на кого розраховані виплати

Сума розрахована на три місяці. Очікується, що розмір виплат у 12 300 гривень покриватиме базові потреби населення. За інформацією депутата, гроші надаватимуть тим, хто: 

  • евакуювався впродовж останніх 45 днів, оскільки існувала загроза для життя; 
  • постраждав від обстрілів впродовж останніх 45 днів;
  • перемістився протягом останніх 6 місяців і належить до вразливих категорій;
  • повернувся на постійне місце проживання або приїхав з-за кордону, куди вимушено поїхав 24 лютого 2022 року;
  • не отримував фінансову підтримку від інших міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців;
  • має місячний дохід на одного члена сім’ї не більше, ніж 8300 грн (для тих, хто перемістився від 45 днів до 6 місяців або повернувся). 
УВК ООН з квітня надаватиме нову фіндопомогу українцям. Скриншот: Павло Фролов/Telegram

Як подати заявку

Заяви подаються у пунктах збору даних УВКБ ООН. Вони працюють у 12 областях, а актуальні адреси є на сайті партнера програми — БФ "Право на життя". Під час подання мають бути присутні всі члени родини. Однак це правило не стосується маломобільних українців: підтвердити їхню відсутність треба медичними довідками.

Як повідомляли Новини.LIVE, ВПО та громадяни, які повернулися до України після перебування за кордоном, можуть отримати гроші на оренду житла від УВК ООН. Так можливість доступна для родин із Полтавської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської, Київської областей та Києва. Скористатися програмою зможуть ті, хто самостійно шукатиме житло для оренди й має гроші на оплату двох місяців оренди (витрати компенсує фонд). 

Ще Новини.LIVE розповідали, що навесні цього року у Харківській області працює програма з допомоги бізнесу. Підприємцям надають до 56 000 гривень. Програму фінансує німецький уряд. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
