Франція виплатить українцям до 42 000 грн: хто в списку

Франція виплатить українцям до 42 000 грн: хто в списку

Дата публікації: 15 квітня 2026 13:00
Виплати від Франції: кому і де доступні гранти від 29 000 до 42 000 грн навесні
Людина тримає купюри в руках. Фото: Новини.LIVЕ

У квітні 2026 року французька неурядова гуманітарна організація "Acted" надасть жителям одного з прифронтових регіонів фінансову допомогу. Виплати зможуть отримати виключно соціально вразливі категорії населення у розмірі до 42 000 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на відповідне оголошення однієї з громад. 

Хто з українців зможе оформити допомогу від Франції

Французька організація навесні працює у Сумській області, надаючи фіндопомогу громадянам на підтримку господарської діяльності під час війни. Зокрема, звернутися за виплатами можуть жителі таких населених пунктів Миколаївської селищної громади: Миколаївка, Аркавське, Бутовщина, Веселе, Гостинне, Жолобок, Зоряне, Калинівка, Пащенкове, Стрільцеве, Самара, Слобожанське та Сушилине.

Взяти участь у грантовій програмі з підтримки господарської діяльності можуть такі вразливі категорії громадян:

  1. Переселенці з території активних бойових дій;
  2. Громадяни, які постраждали від війни (зруйноване житло/господарство/втрата роботи/доходу/засобів виробництва);
  3. Родини з трьома і більше дітьми до 18 років;
  4. Домогосподарства з дітьми до двох років;
  5. Сім'ї з вагітними жінками;
  6. Безробітні передпенсійного віку (від 50 років);
  7. Домогосподарства з особами з інвалідністю;
  8. Родини з громадянами з тяжкими хворобами;
  9. Люди похилого віку (від 60 років);
  10. Домогосподарства, що очолюють жінки;
  11. Родини, очолювані батьками-одинаками.

Розміри грантів та інші умови програми

У рамках програми підтримки французька неурядова гуманітарна організація "Acted" обіцяє надати жителям з прифронтових населених пунктів гранти у розмірі від 29 000 до 42 000 грн. 

Водночас заборонено окремо подаватися та претендувати на отримання допомоги одночасно особам, які перебувають між собою в родинних стосунках та проживають однією родиною.

Детальну інформацію про програму та рекомендації щодо заявок можна дізнатися під час інформаційних сесій, які будуть проводити представники організації у Миколаївській громаді: 

  • 17 квітня 2026 року о 10.00 за адресою: селище Миколаївка, вул. Свободи, 2 (селищна рада);  
  • 17 квітня 2026 року о 12.00 за адресою: селище Миколаївка, вул. Центральна, 2 (бібліотека).

"Також, повідомляємо, що домогосподарства, які у 2025 році отримали матеріальну допомогу від Червоного Хреста дану допомогу не отримають!", — додали організатори.

Додаткову інформацію можна уточнити за номером: +38 063 453 57 23.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у квітні JERU за фінпідтримки ФРН надасть українцям по 1 100 євро. Зокрема, претендувати на виплати можуть внутрішньо переміщені особи, одинокі батьки/матері, багатодітні родини. 

Ще Новини.LIVE писали, що українці можуть оформити разову допомогу від ЮНІСЕФ у Полтавському регіоні. За програмою, для родин з дітьми на основі засвідчених копій документів обіцяють виплатити по 400 доларів.  

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
