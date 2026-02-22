Відео
Виплата декретних — які суми нараховуватимуть у 2026 році

Виплата декретних — які суми нараховуватимуть у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 17:35
Декретні у 2026 році — як і кому виплачуватимуть гроші
Гроші й чоловік з жінко. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні жінки отримують грошову допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Однак в призначенні допомоги є свої нюанси. 

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Декретні, якщо жінка застрахована

Якщо жінка влаштувалася на роботу офіційно й за неї сплачуються страхові внески, тоді допомогу їй призначать за Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

У такому разі допомогу розділять на 2 частини:

  • перша триватиме 70 календарних днів до дня пологів;
  • другу нараховуватимуть 56 календарних днів після того, як жінка народить. 

При цьому жінки, які вважаються постраждалами від Чорнобильської катастрофи (1 — 3 категорія), грошові виплати надаватимуться 180 календарних днів (90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів — після пологів). 

Застрахованим жінкам нараховують 100% від середньої зарплати (доходу).Ця допомога:

  • не може бути більшою ніж максимальна база нарахування ЄСВ;
  • не залежить від страхового стажу;
  • та не може бути меншою, ніж сума, що була розрахована з мінімалки.

Допомогу призначать, коли жінка надасть листок непрацездатності. Його сформують на основі медичного висновку.

Декретні, якщо жінка незастрахована

Це означає, що за жінок не сплачувалися страхові внески. У цьому випадку застосовується закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми". У 2026 році розмір цієї виплати складає 7 000 гривень. Виплату виконуватиме Пенсійний фонд. 

Як повідомлялося раніше, допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та фінпідтримкку для догляду за дитиною за програмою "єЯсла", батьки отримуватимуть на спецрахунок. Відкрити його можна в Ощадбанку. Дізнавайтесь також, хто з українців може отримати допомогу у 3 000 доларів.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
