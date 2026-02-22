Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Декретные выплаты — какие суммы будут выплачивать женщинам

Декретные выплаты — какие суммы будут выплачивать женщинам

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 17:35
Как получить декретные в 2026 году — в ПФУ сказали, как назначают выплаты
Деньги и муж с женой. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине женщины получают денежную помощь в связи с беременностью и родами. Однако в назначении пособия есть свои нюансы.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Декретные, если женщина застрахована

Если женщина устроилась на работу официально и за нее уплачиваются страховые взносы, тогда помощь ей назначат по Закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

В таком случае пособие разделят на 2 части:

  • первая будет длиться 70 календарных дней до дня родов;
  • вторую будут начислять 56 календарных дней после того, как женщина родит.

При этом женщины, которые считаются пострадавшими от Чернобыльской катастрофы (1 — 3 категория), денежные выплаты будут предоставляться 180 календарных дней (90 календарных дней до родов и 90 календарных дней — после родов).

Застрахованным женщинам начисляют 100% от средней зарплаты (дохода):

  • не может быть больше чем максимальная база начисления ЕСВ;
  • не зависит от страхового стажа;
  • и не может быть меньше, чем сумма, которая была рассчитана с минималки.

Помощь назначат, когда женщина предоставит листок нетрудоспособности. Его сформируют на основе медицинского заключения.

Декретные, если женщина незастрахована

Это означает, что за женщин не уплачивались страховые взносы. В этом случае применяется закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми". В 2026 году размер этой выплаты составляет 7 000 гривен. Выплату будет выполнять Пенсионный фонд.

Как сообщалось ранее, помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года и финподдержку по уходу за ребенком по программе "єЯсла", родители будут получать на спецсчет. Открыть его можно в Ощадбанке. Узнавайте также, кто из украинцев может получить помощь в 3 000 долларов.

выплаты финансовая помощь страховые выплаты декрет денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации