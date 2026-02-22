Как получить декретные в 2026 году — в ПФУ сказали, как назначают выплаты

Деньги и муж с женой. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине женщины получают денежную помощь в связи с беременностью и родами. Однако в назначении пособия есть свои нюансы.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Декретные, если женщина застрахована

Если женщина устроилась на работу официально и за нее уплачиваются страховые взносы, тогда помощь ей назначат по Закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

В таком случае пособие разделят на 2 части:

первая будет длиться 70 календарных дней до дня родов;

вторую будут начислять 56 календарных дней после того, как женщина родит.

При этом женщины, которые считаются пострадавшими от Чернобыльской катастрофы (1 — 3 категория), денежные выплаты будут предоставляться 180 календарных дней (90 календарных дней до родов и 90 календарных дней — после родов).

Застрахованным женщинам начисляют 100% от средней зарплаты (дохода):

не может быть больше чем максимальная база начисления ЕСВ;

не зависит от страхового стажа;

и не может быть меньше, чем сумма, которая была рассчитана с минималки.

Помощь назначат, когда женщина предоставит листок нетрудоспособности. Его сформируют на основе медицинского заключения.

Декретные, если женщина незастрахована

Это означает, что за женщин не уплачивались страховые взносы. В этом случае применяется закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми". В 2026 году размер этой выплаты составляет 7 000 гривен. Выплату будет выполнять Пенсионный фонд.

Как сообщалось ранее, помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года и финподдержку по уходу за ребенком по программе "єЯсла", родители будут получать на спецсчет. Открыть его можно в Ощадбанке. Узнавайте также, кто из украинцев может получить помощь в 3 000 долларов.