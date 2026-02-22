Как получить декретные в 2026 году — в ПФУ сказали, как назначают выплаты

Декретные выплаты — какие суммы будут выплачивать женщинам
В Украине женщины получают денежную помощь в связи с беременностью и родами. Однако в назначении пособия есть свои нюансы.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.
Декретные, если женщина застрахована
Если женщина устроилась на работу официально и за нее уплачиваются страховые взносы, тогда помощь ей назначат по Закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".
В таком случае пособие разделят на 2 части:
- первая будет длиться 70 календарных дней до дня родов;
- вторую будут начислять 56 календарных дней после того, как женщина родит.
При этом женщины, которые считаются пострадавшими от Чернобыльской катастрофы (1 — 3 категория), денежные выплаты будут предоставляться 180 календарных дней (90 календарных дней до родов и 90 календарных дней — после родов).
Застрахованным женщинам начисляют 100% от средней зарплаты (дохода):
- не может быть больше чем максимальная база начисления ЕСВ;
- не зависит от страхового стажа;
- и не может быть меньше, чем сумма, которая была рассчитана с минималки.
Помощь назначат, когда женщина предоставит листок нетрудоспособности. Его сформируют на основе медицинского заключения.
Декретные, если женщина незастрахована
Это означает, что за женщин не уплачивались страховые взносы. В этом случае применяется закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми". В 2026 году размер этой выплаты составляет 7 000 гривен. Выплату будет выполнять Пенсионный фонд.
Как сообщалось ранее, помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года и финподдержку по уходу за ребенком по программе "єЯсла", родители будут получать на спецсчет. Открыть его можно в Ощадбанке.
