Виплати у 10 800 грн — де громадяни отримають грошову допомогу від США

Гроші та жінка за комп'ютером. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці зими жителі однієї з областей, що регулярно потерпає від російських обстрілів, можуть отримати грошову допомогу за проєктом від благодійного фонду "Право на захист", координованого міжнародною організацією ACTED та за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів. Відкрито реєстрацію на допомогу у розмірі 10 800 грн.

Про це інформує видання Новини.LIVE, посилаючись на організаторів.

Реклама

Читайте також:

Де громадяни отримають виплати від США

Йдеться про проєкт "Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)", що охопить кілька регіонів. У лютому можливість подати заявки з'явилась у жителів Дніпропетровської області, а саме Апостолівської громади Криворізького району.

Розмір допомоги становить 3 600 грн на кожну людину в родині на місяць. Фінансування покриватиме тримісячний період, тобто становитиме 10 800 грн в "одні руки".

Серед основних умов для отримання права на виплати:

Відсутня допомога від БФ "Право на захист"/інших організацій за останні три місяці; Є громадянам України/іншої країни, наявна дійсна посвідка на проживання; Стоять на обліку в реєстрі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з 24 лютого 2022 року; Проживають у цільовій громаді; Дохід не перевищує 6 318 грн на одну особу в родині на місяць (не враховуючи соцдопомогу/пільги).

Також важливо мати категорію вразливості: особи з інвалідністю І чи II групи, із серйозними хворобами, пенсіонери, самотні батьки з дітьми, багатодітні родини, господарства з вагітними та малолітніми дітьми.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Попередньо подати заявку можуть особи чи домогосподарства, які відповідають умовам реєстрації, заповнивши спеціальну анкету.

"Форма призначена для попереднього збору контактної інформації потенційних учасників програми. Якщо ваше домогосподарство відповідає критеріям реєстрації, співробітники Фонду зателефонують вам з метою верифікації інформації та перевірки відповідності зазначеним критеріям реєстрації. За позитивного рішення після бесіди заявника буде запрошено на очну реєстрацію із повідомленням дати, часу та місця її проведення", — йдеться у повідомленні.

Інша допомога на Дніпропетровщині

Також УВКБ ООН працює у Дніпропетровській області. В рамках програми кошти надають двом ключовим групам громадян: переселенцям та біженцям, які повернулися в Україну. Виплати надають на три місяці: кожна людина в родині отримає по 10 800 грн.

Допомогу надають, якщо до цього не мали подібних виплат від організацій за останні три місяці.

Запис на реєстрацію відкривають у порядку живої черги за такою адресою у м. Дніпро: вул. Юліуша Словацького, 14 (до повного набору списків).

Раніше ми писали, що взимку громадяни можуть подати заявки у програмі, що реалізує Норвезька рада у справах біженців. Вразливі групи людей зможуть подати заявки на порталі організації до 25 лютого.

Ще повідомлялося, що у лютому українцям доступна можливість реєстрації у проєкті, що передбачає надання фіндопомоги на сільське господарство. За програмою, нададуть гранти у розмірі від 780 доларів.