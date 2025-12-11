Відео
Відкрити рахунок в Ощадбанку — чи можливо це зробити онлайн

Відкрити рахунок в Ощадбанку — чи можливо це зробити онлайн

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 06:01
Чи можна відкрити валютну картку Ощадбанку онлайн — у банку відповіли
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У державній фінансовій установі Ощадбанк розповіли про один важливий нюанс щодо отримання пластикових карток. Виявляється, що не завжди клієнтам потрібно фізично їхати у відділення банку, щоб отримати нову картку.

Про це розповів один із представників Ощадбанку на сторінці фінустанови у соціальній мережі Facebook. 

Читайте також:

Детальніше про відкриття карток в Ощадбанку

Так, одна із користувачок залишила коментар про те, що вона намагалася відкрити валютний рахунок у банку, однак отримала відмову — мовляв, зробити це онлайн не можна. 

У відповідь представник Ощадбанку запевнив, що такою послугою клієнти банку все ж можуть скористатися дистанційно. За його словами, їхати у відділення особисто треба лише у разі, якщо йдеться про відкриття пенсійного, соціального чи зарплатного рахунку. 

"У випадку, коли потрібна більш детальна консультація щодо вже наявних відкритих карток чи рахунків або ж потрібна допомога з відкриттям нових — ви завжди можете звернутися до контакт-центру — 0800210800", — йдеться в повідомленні. 

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що в Ощадбанку існує прискорений механізм закриття рахунків — це коли клієнтам не треба бути у відділенні, у якому вони отримували свою картку. Така можливість доступна клієнтам, у яких:

  • не залишилося грошей на рахунку;
  • немає боргів за рахунком.

Якщо ж картка з підключеним овердрафтом, а ще на ній є непогашена сума, тоді рахунок не закриють, поки не зникне борг. 

Раніше ми розповідали, що Ощадбанк запустив нову послугу для своїх клієнтів. Так, тепер вони можуть перевипускати наявні платіжні картки та перетворювати їх на цифрові. Також ми розповідали, що Ощадбанк може заблокувати зарплаті рахунки військовим. Обмеження скасують, якщо виконати низку умов. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
