Україна
Открыть счет в Ощадбанке — возможно ли это сделать онлайн

Открыть счет в Ощадбанке — возможно ли это сделать онлайн

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 06:01
Можно ли открыть валютную карту Ощадбанка онлайн — в банке ответили
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении Ощадбанк рассказали об одном важном нюансе относительно получения пластиковых карт. Оказывается, что не всегда клиентам нужно физически ехать в отделение банка, чтобы получить новую карту.

Об этом рассказал один из представителей Ощадбанка на странице финучреждения в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Подробнее об открытии карт в Ощадбанке

Так, одна из пользовательниц оставила комментарий о том, что она пыталась открыть валютный счет в банке, однако получила отказ — мол, сделать это онлайн нельзя.

В ответ представитель Ощадбанка заверил, что такой услугой клиенты банка все же могут воспользоваться дистанционно. По его словам, ехать в отделение лично надо только в случае, если речь идет об открытии пенсионного, социального или зарплатного счета.

"В случае, когда нужна более подробная консультация по уже имеющимся открытым картам или счетам или нужна помощь с открытием новых - вы всегда можете обратиться в контакт-центр — 0800210800", — говорится в сообщении.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в Ощадбанке существует ускоренный механизм закрытия счетов — это когда клиентам не надо быть в отделении, в котором они получали свою карту. Такая возможность доступна клиентам, у которых:

  • не осталось денег на счету;
  • нет долгов по счету.

Если же карта с подключенным овердрафтом, а еще на ней есть непогашенная сумма, тогда счет не закроют, пока не исчезнет долг.

Ранее мы рассказывали, что Ощадбанк запустил новую услугу для своих клиентов. Так, теперь они могут перевыпускать имеющиеся платежные карты и превращать их в цифровые. Также мы рассказывали, что Ощадбанк может заблокировать зарплате счета военным. Ограничения отменят, если выполнить ряд условий.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
