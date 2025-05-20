В Ощадбанку діють особливі вимоги щодо закриття карт — що необхідно знати

Закриття рахунків в Ощадбанку — що мають знати клієнти
Внутрішні правила державної фінустанови "Ощадбанк" передбачають особливі вимоги щодо закриття рахунків. Зокрема, у банку не передбачена онлайн-альтернатива такої послуги.
Про це повідомили представники Ощадбанку у коментарях в соцмережі Facebook.
Що треба знати про правила закриття рахунків
Згідно з нормами, для того, щоб закрити рахунок, клієнту потрібно особисто звернутись у відділення банку. Там необхідно буде написати відповідну заяву. Також потрібно надати:
- документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина);
- банківську картку.
Якщо до картки підключений сервіс овердрафт і є борг, рахунок не закриють, допоки клієнт його повністю не погасить.
У разі, якщо клієнт написав заяву та погасив борг, то картку потрібно віддати працівнику відділення, який має її знищити.
Особливості закриття рахунків Ощадбанку
Основною відмінністю в Ощадбанку від інших фінустанов є те, що не передбачена процедура дистанційного закриття рахунку. Закривати картки треба в тому відділенні, де їх були видано.
Якщо клієнти перебувають за кордоном чи в іншому регіоні, і немає змоги прийти у відділення, то радять оформити довіреність.
Зокрема, біженці це можуть зробити в консульстві. Після цього довірена особа має особисто прийти у відділення, подати заяву і закрити рахунок.
Якщо на рахунку немає боргів і не відбувається будь-яких операцій, то його анулюють автоматично через три роки.
Нагадаємо, що в Ощадбанку діють обмеження на поповнення банківських карток. Через це ліміти не дозволяють здійснювати деякі розрахунки.
Також ми писали, що в Ощадбанку не пролонгують картки, термін дії яких добіг кінця до 2 лютого 2022 року. Анулюють також і картки, на яких немає коштів.
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