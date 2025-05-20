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Закриття рахунків в Ощадбанку — що мають знати клієнти

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Дата публікації: 20 травня 2025 06:01
В Ощадбанку діють особливі вимоги щодо закриття карт — що необхідно знати
Банківська картка на руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Внутрішні правила державної фінустанови "Ощадбанк" передбачають особливі вимоги щодо закриття рахунків. Зокрема, у банку не передбачена онлайн-альтернатива такої послуги.

Про це повідомили представники Ощадбанку у коментарях в соцмережі Facebook.

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Згідно з нормами, для того, щоб закрити рахунок, клієнту потрібно особисто звернутись у відділення банку. Там необхідно буде написати відповідну заяву. Також потрібно надати:

  • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина);
  • банківську картку.

Якщо до картки підключений сервіс овердрафт і є борг, рахунок не закриють, допоки клієнт його повністю не погасить.   

У разі, якщо клієнт написав заяву та погасив борг, то картку потрібно віддати працівнику відділення, який має її знищити.

Особливості закриття рахунків Ощадбанку

Основною відмінністю в Ощадбанку від інших фінустанов є те, що не передбачена процедура дистанційного закриття рахунку. Закривати картки треба в тому відділенні, де їх були видано.

Якщо клієнти перебувають за кордоном чи в іншому регіоні, і немає змоги прийти у відділення, то радять оформити довіреність. 

Зокрема, біженці це можуть зробити в консульстві. Після цього довірена особа має особисто прийти у відділення, подати заяву і закрити рахунок.

Якщо на рахунку немає боргів і не відбувається будь-яких операцій, то його анулюють автоматично через три роки.

Нагадаємо, що в Ощадбанку діють обмеження на поповнення банківських карток. Через це ліміти не дозволяють здійснювати деякі розрахунки.

Також ми писали, що в Ощадбанку не пролонгують картки, термін дії яких добіг кінця до 2 лютого 2022 року. Анулюють також і картки, на яких немає коштів.

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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