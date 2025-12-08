Скільки в Ощадбанку коштує довідка про стан рахунку та як її отримати — українцям розповіли

Довідка про стан рахунку в Ощадбанку — скільки коштує отримати
Фінансові установи в Україні пропонують своїм клієнтам різні платні послуги. Наприклад, у державному Ощадбанку за гроші можна отримати довідку про стан рахунку.
Довідка про стан рахунку в Ощадбанку
Як розповіла одна із клієнток банку на сторінці у соціальній мережі Facebook, раніше вона тримала депозит у доларах у цьому банку. Згодом жінка поїхала за кордон, і вже перебуваючи в іншій країні звернулася в Ощадбанк щодо отримання довідки про стан рахунку станом на лютий 2022 року.
"Прислали відповідь — хочете довідку — приходьте в будь-яке відділення Ощадбанку, в Україні", — розповіла вона.
Як отримати довідку про стан рахунку в Ощадбанку
У службі підтримки Ощадбанку журналісту Новини.LIVE підтвердили, що довідка про стан рахунку видається лише у відділенні банку в межах області де відкрито рахунок. З собою потрібно мати:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код.
Вартість довідки наразі становить 150 гривень.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, клієнти Ощадбанку можуть оформити послугу зі страхування від шахрайських дій:
- в торгово-сервісній мережі;
- в мережі інтернет;
- з використанням банкомата;
- із застосуванням психологічного тиску на клієнта.
Це стосується операцій, які можуть виникнути через непередбачувані обставини: перехід на підробний сайт, розголошення особистих даних під дією обману. Також клієнт може розраховувати на швидке відшкодування від страхової, якщо з його картки шахраї спишуть гроші.
Ця послуга в Ощадбанку є платною — 25 гривень. Ця сума з рахунку клієнта списується автоматично щомісяця.
