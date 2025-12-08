Скільки в Ощадбанку коштує довідка про стан рахунку та як її отримати — українцям розповіли

Картка Ощадбанку і гроші. Фото: Новини.LIVE

Фінансові установи в Україні пропонують своїм клієнтам різні платні послуги. Наприклад, у державному Ощадбанку за гроші можна отримати довідку про стан рахунку.

Довідка про стан рахунку в Ощадбанку

Як розповіла одна із клієнток банку на сторінці у соціальній мережі Facebook, раніше вона тримала депозит у доларах у цьому банку. Згодом жінка поїхала за кордон, і вже перебуваючи в іншій країні звернулася в Ощадбанк щодо отримання довідки про стан рахунку станом на лютий 2022 року.

"Прислали відповідь — хочете довідку — приходьте в будь-яке відділення Ощадбанку, в Україні", — розповіла вона.

Як отримати довідку про стан рахунку в Ощадбанку

У службі підтримки Ощадбанку журналісту Новини.LIVE підтвердили, що довідка про стан рахунку видається лише у відділенні банку в межах області де відкрито рахунок. З собою потрібно мати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код.

Вартість довідки наразі становить 150 гривень.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку можуть оформити послугу зі страхування від шахрайських дій:

в торгово-сервісній мережі;

в мережі інтернет;

з використанням банкомата;

із застосуванням психологічного тиску на клієнта.

Це стосується операцій, які можуть виникнути через непередбачувані обставини: перехід на підробний сайт, розголошення особистих даних під дією обману. Також клієнт може розраховувати на швидке відшкодування від страхової, якщо з його картки шахраї спишуть гроші.

Ця послуга в Ощадбанку є платною — 25 гривень. Ця сума з рахунку клієнта списується автоматично щомісяця.

Раніше ми розповідали, що клієнти Ощадбанка платитимуть більше за деякі послуги. Відомо, що саме здорожчає і коли. Також ми писали, що деякі платіжні картки Ощадбанку діятимуть до 30 червня 2026 року. Але не усі клієнти зможуть користуватися картками, термін дії яких минув.