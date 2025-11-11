В Ощадбанку розповіли, як уникнути проблем із закриттям рахунків

Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про спрощений механізм закриття платіжних карт. Загалом правила передбачають особливі вимоги щодо закриття карткових рахунків.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ощадбанку у Facebook.

Проблеми із закриттям рахунків Ощадбанку

На проблеми із закриттям рахунків вказав один із клієнтів Ощадбанку. Він зауважив, що громадянам було б більш зручно, якби така можливість була доступна онлайн.

"А коли... заяву на закриття рахунків можна буде подати онлайн в моб. додатку чи через емейл без візиту у відділення, де і відкривалась картка?", — йдеться в одному зі звернень.

У банку зауважили, що основною відмінністю Ощадбанку від інших фінустанов є те, що в ньому не передбачено процедуру дистанційного закриття рахунку. Згідно з правилами, закриття карт можливе виключно в тому відділенні, де їх були видано.

Ті клієнти, які перебувають за кордоном чи в іншому регіоні, і не мають можливості прийти у відділення особисто, можуть скористатися правом оформити довіреність. Зокрема, біженцям такий сервіс доступний у консульстві. Довірена особа може прийти у відділення, подати заяву та закрити рахунок.

Прискорений механізм закриття рахунку

Також у банку назвали варіант прискореного закриття рахунку, без необхідності прибуття у відділення, де було видано картку. Це можливо зробити у будь-якому офісі за дотримання певних умов:

відсутності залишку коштів на рахунку;

відсутності заборгованості за рахунком.

"На жаль, дистанційно закрити рахунок немає змоги, та якщо така можливість зʼявиться, ми обовʼязково проінформуємо. Також хочу звернути увагу, якщо на рахунку відсутній залишок коштів та немає заборгованості, для закриття можна звернутися у будь-яке зручне відділення Ощадбанку", — йдеться у відповіді працівника банку.

Щоб закрити рахунок, клієнт має звернутись у відділення банку та подати:

відповідну заяву на закриття рахунку;

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина);

банківську карту.

Якщо до карти підключено послугу овердрафт і є борг, рахунок не закриють, доки його повністю не погасять.

Також, якщо на рахунку немає боргів і не відбувається будь-яких операцій, то його можуть анулювати автоматично через три роки. Водночас, буде списання комісії за неактивний рахунок.

