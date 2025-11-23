Відео
Головна Фінанси Ощад блокує кошти військовим — що кажуть у банку

Ощад блокує кошти військовим — що кажуть у банку

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 06:01
Оновлено: 00:04
Ощадбанк може арештовувати рахунки військовим — що треба знати
Банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE

Державний "Ощадбанк" може блокувати військовослужбовцям рахунки, куди надходить грошове забезпечення. У фінустанові пояснили, коли чекати зняття арешту у подібних випадках.  

Про це йдеться в одному з повідомлень на сторінці Ощадбанку у Facebook.

Детальніше про проблему блокування коштів в Ощадбанку

Один з громадян, який служить у Збройних силах, розповів про те, що банк заблокував кошти на рахунку. Попри надання постанови від виконавчої служби "про зняття арешту", банк досі цього не зробив.

У зв'язку з цим у військового немає можливості отримати грошове забезпечення.   

"Я, військовий, АТ "Ощадбанк" всупереч діючому законодавству, не знімає арешт з рахунку, хоча є постанова виконавчої служби "про зняття арешту", як наслідок не можу отримати грошове забезпечення", — йдеться у повідомленні.

Пояснення Ощадбанку

Представники банку відреагували на відповідне звернення. Там підтвердили, що Ощадбанк може блокувати рахунки, однак у питанні зняття арешту — діє згідно з правилами законодавства.  

Всі постанови від виконавчих служб про скасування арешту опрацьовуються в порядку черги. У військового попросили надати додаткові дані для уточнення інформації.

"Я працюю в Ощаді. Запевняю вас, Ощадбанк неухильно дотримується діючого законодавства України та не порушує його. Всі постанови, що отримує банк, переглядаються та опрацьовуються і відбувається це в порядку черги їх надходження. Додатково прошу написати мені в особисті повідомлення ваше повне ПІБ та номер телефону. З'ясуємо статус опрацювання виконавчого провадження", — йдеться у повідомленні. 

За інформацією Міністерства юстиції, банки можуть блокувати доступ до коштів на підставі постанов державних чи приватних виконавців за наявності у клієнтів:

  • різних видів заборгованості (зокрема, кредитної, податкової, аліментної);
  • у разі невиконання судових рішень. 

Пояснюють такі дії тим, що банки не відкривають рахунки спеціального призначення, у зв'язку з цим на них можуть накладати арешти за виконавчими провадженнями.

Згідно із законодавством, у разі арешту на основі поданої постанови фінустанова може надати дозвіл на використання лімітованої суми у розмірі двох мінімальних заробітних плат.

У 2025 році йдеться про 16 тис. грн, оскільки розмір мінімальної зарплати становить 8 тис. грн.

Раніше ми повідомляли, як біженцям можна закрити кредитну історію в державному Ощадбанку. Існує єдиний варіант у такому випадку.    

Ще розповідали, чому клієнтам Ощадбанку блокують карти після процедури ідентифікації. У банку пояснили, що людина могла її не пройти. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
