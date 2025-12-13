ПриватБанк дозволяє ФОП відкривати рахунки онлайн — що про це відомо

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

В Україні підприємці, якщо вони зареєструвалися як ФОП, можуть відкривати рахунки у державному ПриватБанку Така послуга доступна як онлайн, так і відділеннях фінансової установи.

Відкрити рахунок ФОП у ПриватБанку онлайн

Як йдеться на сайті, якщо ви хочете відкрити рахунок без візиту у відділення банку, тоді:

відкрийте офіційний сайт ПриватБанку: privatbank.ua;

натисніть на вкладку Бізнес – Платежі – Рахунки – Рахунок у банку – Підприємцю (або юридичній особі) – відкрити рахунок;

пройдіть авторизацію: введіть свій номер телефону та пароль від Приват24;

оберіть тарифний план;

заповніть анкету;

згенеруйте ключ у ПриватБанку для фізособи, щоб підписати документ.

Відкрити рахунок ФОП у відділенні ПриватБанку

Відвідувати банк потрібно з паспортом та ідентифікаційним кодом. У відділенні треба буде заповнити анкету, а відповідь щодо відкриття рахунку, як правило, надходить впродовж дня. Якщо ж запитів більшає, тоді відповідь можуть надати за кілька днів.

Про що ще варто знати

