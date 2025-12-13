Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Відкрити рахунок ФОП у ПриватБанку — як це зробити у грудні

Відкрити рахунок ФОП у ПриватБанку — як це зробити у грудні

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 07:01
ПриватБанк дозволяє ФОП відкривати рахунки онлайн — що про це відомо
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

В Україні підприємці, якщо вони зареєструвалися як ФОП, можуть відкривати рахунки у державному ПриватБанку Така послуга доступна як онлайн, так і відділеннях фінансової установи.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Відкрити рахунок ФОП у ПриватБанку онлайн

Як йдеться на сайті, якщо ви хочете відкрити рахунок без візиту у відділення банку, тоді:

  • відкрийте офіційний сайт ПриватБанку: privatbank.ua;
  • натисніть на вкладку Бізнес – Платежі – Рахунки – Рахунок у банку – Підприємцю (або юридичній особі) – відкрити рахунок;
  • пройдіть авторизацію: введіть свій номер телефону та пароль від Приват24;
  • оберіть тарифний план;
  • заповніть анкету;
  • згенеруйте ключ у ПриватБанку для фізособи, щоб підписати документ. 

Відкрити рахунок ФОП у відділенні ПриватБанку

Відвідувати банк потрібно з паспортом та ідентифікаційним кодом. У відділенні треба буде заповнити анкету, а відповідь щодо відкриття рахунку, як правило, надходить впродовж дня. Якщо ж запитів більшає, тоді відповідь можуть надати за кілька днів.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, у додатку "Приват24 для бізнесу" з'явився сервіс "Єдиний онбординг". Так, бізнес-клієнти банку, які працюють у торгівлі та приймають оплату за товари або послуги, можуть подати єдину заявку одразу на низку послуг, серед яких POS-термінал, застосунок "Термінал", LiqPay, "Оплата частинами", "Миттєва розстрочка". 

Раніше ми розповідали, що міжнародні SWIFT-перекази у ПриватБанку відбуваються швидше. Відомо, з якої причини. Дізнавайтесь також, чи можна у ПриватБанку зняти готівку без пластикової картки

ФОП ПриватБанк рахунки підприємці банківські рахунки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації