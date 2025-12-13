Видео
Главная Финансы Открыть счет ФЛП в ПриватБанке — как это сделать в декабре

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 07:01
ПриватБанк позволяет ФЛП открывать счета онлайн — что об этом известно
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В Украине предприниматели, если они зарегистрировались как ФЛП, могут открывать счета в государственном ПриватБанке Такая услуга доступна как онлайн, так и отделениях финансового учреждения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Открыть счет ФЛП в ПриватБанке онлайн

Как говорится на сайте, если вы хотите открыть счет без визита в отделение банка, тогда:

  • откройте официальный сайт ПриватБанка: privatbank.ua;
  • нажмите на вкладку Бизнес — Платежи — Счета — Счет в банке — Предпринимателю (или юридическому лицу) — открыть счет;
  • пройдите авторизацию: введите свой номер телефона и пароль от Приват24;
  • выберите тарифный план;
  • заполните анкету;
  • сгенерируйте ключ в ПриватБанке для физлица, чтобы подписать документ.

Открыть счет ФЛП в отделении ПриватБанка

Посещать банк нужно с паспортом и идентификационным кодом. В отделении нужно будет заполнить анкету, а ответ об открытии счета, как правило, приходит в течение дня. Если же запросов больше, тогда ответ могут предоставить за несколько дней.

О чем еще стоит знать

Напомним, в приложении "Приват24 для бизнеса" появился сервис "Единый онбординг".Так, бизнес-клиенты банка, которые работают в торговле и принимают оплату за товары или услуги, могут подать единую заявку сразу на ряд услуг, среди которых POS-терминал, приложение "Терминал", LiqPay, "Оплата частями", "Мгновенная рассрочка".

Ранее мы рассказывали, что международные SWIFT-переводы в ПриватБанке происходят быстрее. Известно, по какой причине. Узнавайте также, можно ли в ПриватБанке снять наличные без пластиковой карты.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
