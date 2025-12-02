Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси ПриватБанк запустив нову опцію через ШІ — що стало доступним

ПриватБанк запустив нову опцію через ШІ — що стало доступним

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 07:01
ПриватБанк створив нову функцію зі штучним інтелектом — що й для кого змінилось
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "ПриватБанк" надала можливість для українських бізнес-клієнтів формування платежів за допомогою штучного інтелекту без введення реквізитів у ручному режимі. Відповідна опція тепер доступна у мобільному застосунку та вебверсії "Приват24".

Про це поінформували у пресслужбі ПриватБанку.

Реклама
Читайте також:

Автоплатежі через ШІ у ПриватБанку

ПриватБанк рухається в рамках технологічних тенденцій, активно запроваджуючи штучний інтелект у власні сервіси, зокрема в застосунок для бізнесу.

Цього разу нова функція штучного інтелекту полегшить роботу підприємців. Додаткова опція дасть змогу автоматичного формування платежів з фотографії чи тексту без необхідності ручного введення реквізитів.

Така функція вже доступна в меню платежі мобільної та вебверсії "Приват24 для бізнесу". Зокрема, у вебверсії опція стала частиною загального меню формування платежу. 

Що дозволяє нова функція 

За інформацією державної фінустанови, в застосунку "Приват24 для бізнесу" тепер можна:

  • сфотографувати рахунок для оплати/завантажити фотографію/вставити текст з повними реквізитами;
  • робити фото самого документа/текстові реквізити з екрана;
  • у вебверсії завантажити готову фотографію/вставити текст.

"ПриватБанк першим серед українських банків запустив для бізнес клієнтів новий АІ  сервіс створення платежів з фото чи тексту в мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу". Тепер бізнес-клієнти можуть економити власний час та не вводити реквізити платежів вручну", — йдеться у повідомленні.

ПриватБанк
Скриншот застосунку. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми писали, чому деяким клієнтам ПриватБанку стала недоступною послуга "Оплата частинами". Такий сервіс вважається одним з найбільш популярних.  

Ще ми розповідали, що в ПриватБанку можна оформити виплату фіндопомоги в 1 тис. грн. Також українцям пояснили, чи можна отримати гроші, які не були оформлені торік. 

ПриватБанк банки Приват24 бізнес штучний інтелект
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації