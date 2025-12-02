ПриватБанк створив нову функцію зі штучним інтелектом — що й для кого змінилось

ПриватБанк запустив нову опцію через ШІ — що стало доступним
Державна фінустанова "ПриватБанк" надала можливість для українських бізнес-клієнтів формування платежів за допомогою штучного інтелекту без введення реквізитів у ручному режимі. Відповідна опція тепер доступна у мобільному застосунку та вебверсії "Приват24".
Про це поінформували у пресслужбі ПриватБанку.
Автоплатежі через ШІ у ПриватБанку
ПриватБанк рухається в рамках технологічних тенденцій, активно запроваджуючи штучний інтелект у власні сервіси, зокрема в застосунок для бізнесу.
Цього разу нова функція штучного інтелекту полегшить роботу підприємців. Додаткова опція дасть змогу автоматичного формування платежів з фотографії чи тексту без необхідності ручного введення реквізитів.
Така функція вже доступна в меню платежі мобільної та вебверсії "Приват24 для бізнесу". Зокрема, у вебверсії опція стала частиною загального меню формування платежу.
Що дозволяє нова функція
За інформацією державної фінустанови, в застосунку "Приват24 для бізнесу" тепер можна:
- сфотографувати рахунок для оплати/завантажити фотографію/вставити текст з повними реквізитами;
- робити фото самого документа/текстові реквізити з екрана;
- у вебверсії завантажити готову фотографію/вставити текст.
"ПриватБанк першим серед українських банків запустив для бізнес клієнтів новий АІ сервіс створення платежів з фото чи тексту в мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу". Тепер бізнес-клієнти можуть економити власний час та не вводити реквізити платежів вручну", — йдеться у повідомленні.
