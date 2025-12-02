ПриватБанк створив нову функцію зі штучним інтелектом — що й для кого змінилось

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "ПриватБанк" надала можливість для українських бізнес-клієнтів формування платежів за допомогою штучного інтелекту без введення реквізитів у ручному режимі. Відповідна опція тепер доступна у мобільному застосунку та вебверсії "Приват24".

Про це поінформували у пресслужбі ПриватБанку.

Реклама

Читайте також:

Автоплатежі через ШІ у ПриватБанку

ПриватБанк рухається в рамках технологічних тенденцій, активно запроваджуючи штучний інтелект у власні сервіси, зокрема в застосунок для бізнесу.

Цього разу нова функція штучного інтелекту полегшить роботу підприємців. Додаткова опція дасть змогу автоматичного формування платежів з фотографії чи тексту без необхідності ручного введення реквізитів.

Така функція вже доступна в меню платежі мобільної та вебверсії "Приват24 для бізнесу". Зокрема, у вебверсії опція стала частиною загального меню формування платежу.

Що дозволяє нова функція

За інформацією державної фінустанови, в застосунку "Приват24 для бізнесу" тепер можна:

сфотографувати рахунок для оплати/завантажити фотографію/вставити текст з повними реквізитами;

робити фото самого документа/текстові реквізити з екрана;

у вебверсії завантажити готову фотографію/вставити текст.

"ПриватБанк першим серед українських банків запустив для бізнес клієнтів новий АІ сервіс створення платежів з фото чи тексту в мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу". Тепер бізнес-клієнти можуть економити власний час та не вводити реквізити платежів вручну", — йдеться у повідомленні.

Скриншот застосунку. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми писали, чому деяким клієнтам ПриватБанку стала недоступною послуга "Оплата частинами". Такий сервіс вважається одним з найбільш популярних.

Ще ми розповідали, що в ПриватБанку можна оформити виплату фіндопомоги в 1 тис. грн. Також українцям пояснили, чи можна отримати гроші, які не були оформлені торік.