Головна Фінанси Для клієнтів ПриватБанку доступний новий сервіс — подробиці

Для клієнтів ПриватБанку доступний новий сервіс — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 07:01
ПриватБанк створив новий сервіс у застосунку — кому буде корисним
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" сталися чергові зміни для низки клієнтів, покликані поліпшити обслуговування. Цього разу додали новий функціонал у мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Читайте також:

Детальніше про новий функціонал для клієнтів ПриватБанку

За інформацією фінустанови, йдеться про запуск нового сервісу у застосунку "Приват24 для бізнесу" під назвою Єдиний онбординг".

Таким чином, віднині бізнес-клієнти банку, які працюють у торгівлі та приймають оплату за товари або послуги зможуть подати єдину заявку одразу на низку послуг. А саме:

  • POS-термінал;
  • Застосунок "Термінал";
  • LiqPay;
  • "Оплата частинами";
  • "Миттєва розстрочка". 

"Спеціально для всіх клієнтів, хто займається торгівлею та приймає оплати за товари або послуги, ми запустили новий зручний функціонал — "Єдиний онбординг... Усе в єдиному просторі для ефективної роботи вашого бізнесу!" — пояснюють у банку.

ПриватБанк
Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Інструкція з підключення еквайрингу у застосунку

У ПриватБанку зазначили, що підключити еквайринг у "Приват24 для бізнесу" можна за лічені хвилини. Для цього достатньо виконати кілька рекомендованих кроків у застосунку:

  1. Необхідно відкрити "Приват24 для бізнесу";
  2. Перейти у розділ "Послуги;
  3. Обрати пункт "Еквайринг";
  4. Натиснути розділ "+ Замовити";
  5. Внести необхідну інформацію, яку запитає система;
  6. Надіслати заявку.

Окрім того, клієнтам у застосунку доступні інші важливі можливості для ведення бізнесу. А саме:

  • реєстрація торгових точок;
  • підписання документів (анкети/акти прийому-передачі);
  • можливість перегляду виписок в терміналах.

Раніше ми повідомляли, що клієнти ПриватБанку можуть оформити "Дія.Картку" в застосунку. Завдяки універсальній банківській картці громадянам будуть доступні різноманітні виплати за держпрограмами. 

Ще розповідали, що у ПриватБанку прискорили міжнародні SWIFT-перекази. Це сталося завдяки запровадженню нового міжнародного стандарту SWIFT ISO 20022. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
