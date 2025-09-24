ПриватБанк створив новий сервіс у застосунку — кому буде корисним

Для клієнтів ПриватБанку доступний новий сервіс — подробиці
У державному "ПриватБанку" сталися чергові зміни для низки клієнтів, покликані поліпшити обслуговування. Цього разу додали новий функціонал у мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу".
Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.
Детальніше про новий функціонал для клієнтів ПриватБанку
За інформацією фінустанови, йдеться про запуск нового сервісу у застосунку "Приват24 для бізнесу" під назвою Єдиний онбординг".
Таким чином, віднині бізнес-клієнти банку, які працюють у торгівлі та приймають оплату за товари або послуги зможуть подати єдину заявку одразу на низку послуг. А саме:
- POS-термінал;
- Застосунок "Термінал";
- LiqPay;
- "Оплата частинами";
- "Миттєва розстрочка".
"Спеціально для всіх клієнтів, хто займається торгівлею та приймає оплати за товари або послуги, ми запустили новий зручний функціонал — "Єдиний онбординг... Усе в єдиному просторі для ефективної роботи вашого бізнесу!" — пояснюють у банку.
Інструкція з підключення еквайрингу у застосунку
У ПриватБанку зазначили, що підключити еквайринг у "Приват24 для бізнесу" можна за лічені хвилини. Для цього достатньо виконати кілька рекомендованих кроків у застосунку:
- Необхідно відкрити "Приват24 для бізнесу";
- Перейти у розділ "Послуги;
- Обрати пункт "Еквайринг";
- Натиснути розділ "+ Замовити";
- Внести необхідну інформацію, яку запитає система;
- Надіслати заявку.
Окрім того, клієнтам у застосунку доступні інші важливі можливості для ведення бізнесу. А саме:
- реєстрація торгових точок;
- підписання документів (анкети/акти прийому-передачі);
- можливість перегляду виписок в терміналах.
