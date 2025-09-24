ПриватБанк створив новий сервіс у застосунку — кому буде корисним

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" сталися чергові зміни для низки клієнтів, покликані поліпшити обслуговування. Цього разу додали новий функціонал у мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Детальніше про новий функціонал для клієнтів ПриватБанку

За інформацією фінустанови, йдеться про запуск нового сервісу у застосунку "Приват24 для бізнесу" під назвою Єдиний онбординг".

Таким чином, віднині бізнес-клієнти банку, які працюють у торгівлі та приймають оплату за товари або послуги зможуть подати єдину заявку одразу на низку послуг. А саме:

POS-термінал;

Застосунок "Термінал";

LiqPay;

"Оплата частинами";

"Миттєва розстрочка".

"Спеціально для всіх клієнтів, хто займається торгівлею та приймає оплати за товари або послуги, ми запустили новий зручний функціонал — "Єдиний онбординг... Усе в єдиному просторі для ефективної роботи вашого бізнесу!" — пояснюють у банку.

Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Інструкція з підключення еквайрингу у застосунку

У ПриватБанку зазначили, що підключити еквайринг у "Приват24 для бізнесу" можна за лічені хвилини. Для цього достатньо виконати кілька рекомендованих кроків у застосунку:

Необхідно відкрити "Приват24 для бізнесу"; Перейти у розділ "Послуги; Обрати пункт "Еквайринг"; Натиснути розділ "+ Замовити"; Внести необхідну інформацію, яку запитає система; Надіслати заявку.

Окрім того, клієнтам у застосунку доступні інші важливі можливості для ведення бізнесу. А саме:

реєстрація торгових точок;

підписання документів (анкети/акти прийому-передачі);

можливість перегляду виписок в терміналах.

