Міжнародні SWIFT-перекази у ПриватБанку — що змінилось

У державній фінустанові "ПриватБанк" клієнти зможуть швидше і простіше здійснювати міжнародні фінансові операції. У банку оголосили про чергові новації з метою покращення рівня обслуговування.

Про це йдеться у повідомлені на офіційному сайті держфінустанови.

Зміни в фінансових операціях для клієнтів ПриватБанку

Зазначається, що у ПриватБанку прискоряться міжнародні SWIFT-перекази, адже відбувся перехід на новий міжнародний стандарт SWIFT ISO 20022 для таких переказів. Такий підхід має зробити міжнародні фінансові операції для українців більш оперативними та простішими.

Згідно з рішенням, передбачається наступне:

Пришвидшення відправлення та одержання грошових коштів за кордон — завдяки автоматизованій обробці в новому форматі перекази будуть надходити до адресатів значно оперативніше; Мінімізація затримки переказів — очікується скорочення кількості повернень та блокувань переказів через неповні або неточні дані; Повний контроль під час кожного етапу переказу — клієнтам нададуть можливість відстежувати статус переказу в застосунку до моменту зарахування. Реквізити та комісії будуть відображені чітко, без жодних прихованих платежів.

Як зазначило керівництво напрямку переказу коштів фінустанови, міжнародний стандарт SWIFT ISO 20022 став новою важливою сходинкою у розвитку платіжної інфраструктури банку.

"ПриватБанк вже кілька років успішно використовує технологію SWIFT gpi, яка дозволяє відстежувати міжнародні перекази в режимі онлайн. За даними банку, понад 40% транзакцій здійснюються менш ніж за 5 хвилин, а більшість — протягом доби. Стандарт ISO 20022 є обов'язковим у понад 200 країнах світу та активно використовується провідними банками Європи, США та Азії. Він сприяє підвищенню точності, зрозумілості та ефективності міжнародних фінансових операцій", — йдеться у повідомленні.

Як здійснити SWIFT-переказ у Приват24

Для того, щоб здійснити міжнародний переказ в мобільному застосунку "Приват24", необхідно зробити кілька кроків:

у меню "Сервіси"зайти у пункт "Перекази";

обрати розділ "Міжнародні"

перейти в "SWIFT-платежі"

обрати пункт "Новий";

вказати країну переказу, валюту та необхідну суму.

Застосунок дозволяє надсилати та отримувати кошти через наступні міжнародні системи переказів:

Western Union;

MoneyGram;

RIA;

PrivatMoney;

IntelExpress;

Welsend (тільки отримання);

Meest (тільки отримання).

