Головна Фінанси Міжнародні перекази в Приват24 — що змінили для клієнтів

Міжнародні перекази в Приват24 — що змінили для клієнтів

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 07:01
Міжнародні SWIFT-перекази у ПриватБанку — що змінилось
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "ПриватБанк" клієнти зможуть швидше і простіше здійснювати міжнародні фінансові операції. У банку оголосили про чергові новації з метою покращення рівня обслуговування.

Про це йдеться у повідомлені на офіційному сайті держфінустанови.

Читайте також:

Зміни в фінансових операціях для клієнтів ПриватБанку

Зазначається, що у ПриватБанку прискоряться міжнародні SWIFT-перекази, адже відбувся перехід на новий міжнародний стандарт SWIFT ISO 20022 для таких переказів. Такий підхід має зробити міжнародні фінансові операції для українців більш оперативними та простішими. 

Згідно з рішенням, передбачається наступне:

  1. Пришвидшення відправлення та одержання грошових коштів за кордон — завдяки автоматизованій обробці в новому форматі перекази будуть надходити до адресатів значно оперативніше; 
  2. Мінімізація затримки переказів — очікується скорочення кількості повернень та блокувань переказів через неповні або неточні дані;
  3. Повний контроль під час кожного етапу переказу — клієнтам нададуть можливість відстежувати статус переказу в застосунку до моменту зарахування. Реквізити та комісії будуть відображені чітко, без жодних прихованих платежів. 

Як зазначило керівництво напрямку переказу коштів фінустанови, міжнародний стандарт SWIFT ISO 20022 став новою важливою сходинкою у розвитку платіжної інфраструктури банку. 

"ПриватБанк вже кілька років успішно використовує технологію SWIFT gpi, яка дозволяє відстежувати міжнародні перекази в режимі онлайн. За даними банку, понад 40% транзакцій здійснюються менш ніж за 5 хвилин, а більшість — протягом доби. Стандарт ISO 20022 є обов'язковим у понад 200 країнах світу та активно використовується провідними банками Європи, США та Азії. Він сприяє підвищенню точності, зрозумілості та ефективності міжнародних фінансових операцій", — йдеться у повідомленні.

Як здійснити SWIFT-переказ у Приват24

Для того, щоб здійснити міжнародний переказ в мобільному застосунку "Приват24", необхідно зробити кілька кроків:

  • у меню "Сервіси"зайти у пункт "Перекази";
  • обрати розділ "Міжнародні"
  • перейти в "SWIFT-платежі"
  • обрати пункт "Новий";
  • вказати країну переказу, валюту та необхідну суму.

Застосунок дозволяє надсилати та отримувати кошти через наступні міжнародні системи переказів:

  • Western Union;
  • MoneyGram;
  • RIA;
  • PrivatMoney;
  • IntelExpress;
  • Welsend (тільки отримання);
  • Meest (тільки отримання).

Раніше ми писали, як клієнти ПриватБанку можуть не переплачувати за низку послуг. Для цього можна налаштувати автоплатежі у застосунку, що дасть змогу заощаджувати бюджет.   

Також ми розповідали про обмеження на зняття готівкових коштів з карт ПриватБанку. Ліміти можуть суттєво різнитися залежно від способу видачі коштів.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
