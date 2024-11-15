Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 15 ноября 2024 года

Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре
Латунь — это универсальный сплав меди и цинка. Он обладает высокой коррозионной стойкостью и часто применяется в условиях влажности и морской воды. Латунь также хорошо подходит для изготовления электрических проводников и различных механических деталей благодаря своей прочности и износостойкости. Этот сплав легко обрабатывается, что позволяет производить сложные изделия, включая инструменты и декоративные элементы.
Интересные факты о латуни
Латунь — один из самых древних сплавов, известных человечеству. Уже в Древнем Египте и Месопотамии этот сплав использовался для создания украшений, посуды и оружия. В Древнем Риме латунь называли орихалком (aurichalcum), переводящийся как "золотая медь".
Далее производство латунных изделий распространилось на Среднюю Азию. В 1781 году англичанин Джеймс Эмерсон совершил революцию, изобретя новый метод получения латуни путем сплавления меди с металлическим цинком. Этот прорыв значительно способствовал массовому распространению латуни по всему миру.
Латунь стала неотъемлемой частью обыденной жизни и изделия из этого сплава можно найти практически в каждом доме. Благодаря своим уникальным свойствам латунь нашла широкое применение в разных областях — от декоративно-прикладного искусства до машиностроения.
Латунь делится на два основных типа в зависимости от содержания металлов: желтый и красный. Желтая латунь содержит около 70% меди, тогда как в красной меди более 85%. Каждый из этих сплавов обладает уникальными свойствами, пригодными для разных целей.
Латунный лом можно найти повсюду. Осмотрев свой дом или гараж, вы наверняка найдете старые предметы с латунными элементами. Это могут быть дверные ручки, ключи, светильники, инструменты, музыкальные инструменты, украшения и многое другое.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к разным секторам экономики Украины, включая металлургию. Однако, по его мнению, реальные зарубежные инвестиции в возобновление украинской металлургии возможны только после победы Украины.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — заявил эксперт.
Новак также подчеркнул, что для возрождения металлургической отрасли страны после завершения боевых действий потребуется финансирование в десятки миллиардов долларов.
Цены на латунь в Украине в ноябре
Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 15 ноября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:
Киевская область — от 140 до 180 грн;
Винницкая область — от 140 до 180 грн;
Волынская область — от 130 до 170 грн;
Днепропетровская область — от 140 до 185 грн;
Житомирская область — от 130 до 165 грн;
Закарпатская область — от 135 до 160 грн;
Запорожская область — от 140 до 180 грн;
Ивано-Франковская область — от 140 до 160 грн;
Кировоградская область — от 135 до 160 грн;
Львовская область — от 130 до 165 грн;
Николаевская область — от 135 до 165 грн;
Одесская область — от 140 до 180 грн;
Полтавская область — от 130 до 170 грн;
Ровенская область — от 140 до 170 грн;
Сумская область — от 135 до 165 грн;
Тернопольская область — от 140 до 165 грн;
Харьковская область — от 145 до 180 грн;
Хмельницкая область — от 135 до 165 грн;
Черкасская область — от 145 до 170 грн;
Черновицкая область — от 140 до 165 грн;
Черниговская область — от 145 до 170 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и медь.
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