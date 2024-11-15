Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 15 ноября 2024 года

Производство металла. Фото: thoughtco.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это универсальный сплав меди и цинка. Он обладает высокой коррозионной стойкостью и часто применяется в условиях влажности и морской воды. Латунь также хорошо подходит для изготовления электрических проводников и различных механических деталей благодаря своей прочности и износостойкости. Этот сплав легко обрабатывается, что позволяет производить сложные изделия, включая инструменты и декоративные элементы.

Интересные факты о латуни

Латунь — один из самых древних сплавов, известных человечеству. Уже в Древнем Египте и Месопотамии этот сплав использовался для создания украшений, посуды и оружия. В Древнем Риме латунь называли орихалком (aurichalcum), переводящийся как "золотая медь".

Читайте также:

Далее производство латунных изделий распространилось на Среднюю Азию. В 1781 году англичанин Джеймс Эмерсон совершил революцию, изобретя новый метод получения латуни путем сплавления меди с металлическим цинком. Этот прорыв значительно способствовал массовому распространению латуни по всему миру.

Латунь стала неотъемлемой частью обыденной жизни и изделия из этого сплава можно найти практически в каждом доме. Благодаря своим уникальным свойствам латунь нашла широкое применение в разных областях — от декоративно-прикладного искусства до машиностроения.

Латунь делится на два основных типа в зависимости от содержания металлов: желтый и красный. Желтая латунь содержит около 70% меди, тогда как в красной меди более 85%. Каждый из этих сплавов обладает уникальными свойствами, пригодными для разных целей.

Латунный лом можно найти повсюду. Осмотрев свой дом или гараж, вы наверняка найдете старые предметы с латунными элементами. Это могут быть дверные ручки, ключи, светильники, инструменты, музыкальные инструменты, украшения и многое другое.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к разным секторам экономики Украины, включая металлургию. Однако, по его мнению, реальные зарубежные инвестиции в возобновление украинской металлургии возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — заявил эксперт.

Новак также подчеркнул, что для возрождения металлургической отрасли страны после завершения боевых действий потребуется финансирование в десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 15 ноября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 140 до 180 грн;

Винницкая область — от 140 до 180 грн;

Волынская область — от 130 до 170 грн;

Днепропетровская область — от 140 до 185 грн;

Житомирская область — от 130 до 165 грн;

Закарпатская область — от 135 до 160 грн;

Запорожская область — от 140 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 140 до 160 грн;

Кировоградская область — от 135 до 160 грн;

Львовская область — от 130 до 165 грн;

Николаевская область — от 135 до 165 грн;

Одесская область — от 140 до 180 грн;

Полтавская область — от 130 до 170 грн;

Ровенская область — от 140 до 170 грн;

Сумская область — от 135 до 165 грн;

Тернопольская область — от 140 до 165 грн;

Харьковская область — от 145 до 180 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 165 грн;

Черкасская область — от 145 до 170 грн;

Черновицкая область — от 140 до 165 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и медь.