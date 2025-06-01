Оплата за проїзд в метро через Приват24 часто не працює — що відбувається

Люди оплачують проїзд в метро на одній із станцій у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В українців, які часто розраховуються картками ПриватБанку можуть виникнути неочікувані проблеми зі списанням коштів. Наприклад, із затримкою відбувається оплата за проїзд у столичному метро.

Відповідну скаргу під дописом фінустанови у соціальній мережі Facebook залишив один із користувачів.

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Проблеми з оплатою за проїзд картками ПриватБанку

Так, за словами чоловіка, державний банк на одну-дві години затримує списання коштів за проїзд у київській підземці. Він зауважив, що через це жителі та гості міста взагалі ризикують не потрапити в метро, оскільки вдруге поспіль оплатити проїзд неможливо.

"Сьогодні (31 травня, — ред), була штовханина на метро "Печерська" через це. Чому вхід заблоковано для тієї ж картки, а застосунок не блокує, хоча знімає кошти з картки? Система буксує особливо в час пік", — написав він.

Чи відреагували на скаргу у ПриватБанку

Станом на 31 травня 2025 року представники банку не відповіли на допис українця.

Що ще варто знати

Влітку цього року ПриватБанк оновить ліміти на грошові перекази. Так, з 1 червня вони будуть на рівні 100 тис. грн на місяць і стосуватимуться:

р2р переказів з карткових рахунків громадян;

переказів через банківські реквізити IBAN.

Про обмеження варто пам'ятати фізособам, які переказуватимуть гроші через банківські картки або реквізити IBAN в Україні та за кордоном іншим контрагентам.

Раніше повідомлялося, що під час фінансового моніторингу ПриватБанк може заблокувати надходження грошей за "пакунок малюка". Якщо транзакція блокується, то гроші повертаються державі.

Також раніше ПриватБанк закликав своїх клієнтів оновити персональну інформацію. Ця процедура є обов'язковою, її потрібно виконувати раз на п'ять років.