ПриватБанк пояснив, коли необхідна актуалізація даних

Відділення ПриватБанку у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" зобов'язані проходити процедуру з актуалізації персональних даних. Термін оновлення інформації для кожного визначається індивідуально.

Про це йдеться на порталі державного банку.

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Як пояснюють у фінустанові, оновлення даних важливе для подальшого обслуговування рахунків.

Процедура актуалізації передбачена рамками закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Відповідно до цього закону, кожен банк в Україні зобов'язаний перевіряти та актуалізувати інформацію про клієнта.

Період проведення такої вимоги для кожного клієнта визначається індивідуально, щонайменше раз на п’ять років.

"Якщо ваші ідентифікаційні дані не змінилися, банк усе одно має отримати документальне підтвердження їхньої чинності й оновити вашу інформацію в анкеті-опитувальнику. Ви не зможете здійснювати жодних операцій за картками та рахунками до актуалізації даних", — наголошують у банку.

Як оновити дані у застосунку "Приват24"

У банку пояснили, як актуалізувати анкетні дані через мобільний застосунок "Приват24". Для цього необхідно зробити кілька кроків:

увійти в застосунок, обрати пункт "Актуалізувати інформацію";

підтвердити відсутність зв’язків з країнами-агресорами (Росія та Білорусь);

підтвердити операцію за допомогою ПІН-коду банківської картки;

заповнити особисті дані;

додати документ (зокрема через "Дію" або вибравши зі списку);

сфотографувати документ, якщо не застосовувалася "Дія";

заповнити адресу реєстрації чи актуальне місце проживання;

вказати соціальний статус.

Після цього має з'явитися позначка "Документи отримано на перевірку", а з часом зміниться на "Підпишіть документи. Залишився останній крок". Наприкінці клієнт банку має підписати сформовані документи.

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