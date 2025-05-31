ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази — що чекає з 1 червня

Людина тримає картку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" інформує, що з 1 червня 2025 року в рамках забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг запрацюють нові обмеження на грошові перекази. Проте зміни не поширяться на деякі платежі.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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Детальніше про нові обмеження на перекази

Як зазначається, відповідно до Меморандуму українських провідних банків про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг в Україні посиляться вимоги до грошових переказів. Граничні ліміти становитимуть 100 тис. грн на місяць і стосуватимуться:

р2р переказів з карткових рахунків громадян;

переказів через банківські реквізити IBAN.

Обмеження торкнуться виключно переказів, здійснених фізособами на рахунки інших контрагентів через банківські картки або реквізити IBAN в Україні та за кордоном.

Під них не підпадуть платежі за товари та послуги, зокрема:

оплата житлово-комунальних послуг;

покупки в точках продажів.

Також ліміти не стосуватимуться переказів:

між рахунками одного клієнта в одному банку;

клієнтів з підтвердженими доходами понад встановленої суми ліміту (зарплати, пенсії, соцвиплати, інші доходи);

представників волонтерських організацій.

У ПриватБанку зауважують, що нововведення на обсяги карткових переказів у 100 тис. грн відчують на собі близько 1,5% від загального числа клієнтів банку. Проте для деяких з них вже встановлені підвищені ліміти на основі поданих заявок чи індивідуальних рішень банку, зокрема завдяки підтвердженню доходів.

Керування лімітами переказів

У банку повідомляють, що будуть заздалегідь інформувати клієнтів про залишок щодо лімітів, зокрема, якщо досягатимуть 50% чи 80%. Це дозволить керувати транзакціями, уникаючи обмежень.

Для тих клієнтів, які не поінформували банк про доходи, запровадили та покращують зручний технологічний механізм керування лімітами грошових переказів.

"Клієнти ПриватБанку можуть збільшити ліміт карткових переказів в Приват24, чи звернутися до нашої служби підтримки через онлайн чат на сайті банку чи телефоном 3700 або відвідати відділення банку, де фахівці готові допомогти з будь-якими питаннями та надати додаткову інформацію", — додали у банку.

Раніше ми писали, що ПриватБанк в рамках фінмоніторингу блокує кошти, надані за програмою "Пакунок малюка". За такого розвитку подій дитячі виплати повертаються на держрахунки.

Також повідомлялося, що ПриватБанк запустив новий сервіс, що базується на алгоритмах штучного інтелекту. Він дасть можливість отримати короткий опис ділової репутації контрагентів.