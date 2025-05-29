ПриватБанк запропонував клієнтам новий сервіс на базі ШІ — як працює

Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" запустила зручну можливість для українського бізнесу з оперативної та ефективної перевірки ділової репутації партнерів та контрагентів на основі даних, зібраних банком. Нова послуга базується на алгоритмах штучного інтелекту.

Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

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Сервіс експрес-аналізу репутації контрагентів для бізнесу AI

Як зазначають у банку, у вебверсії та мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу" стала доступною нова послуга з миттєвого експрес-аналізу ділової репутації чинних та потенційних контрагентів. Такою можливістю можуть скористатися українські підприємці та компанії, у яких відкриті рахунки в ПриватБанку.

Сучасний сервіс, що базується на алгоритмах штучного інтелекту, дасть змогу отримати короткий опис про ділову репутацію контрагента, проаналізувавши відкриті дані про:

історію;

зв’язки;

фінансовий стан.

Послуга надасть можливість своєчасно виявляти потенційні юридичні та репутаційні ризики та допоможе підприємцям оперативно оцінити небезпеку та ухвалити виважені бізнес-рішення.

"Сьогодні понад 100 тисяч бізнес-клієнтів ПриватБанку вже скористалися сервісом "Досьє ділової репутації" — зручним партнерським інструментом для перевірки контрагентів", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Як здійснити перевірку ділової репутації

Перевірити ділову репутацію потенційних партнерів чи свого підприємства у "Приват24 для бізнесу" завдяки сервісу можна:

обравши у меню "Партнери – Досьє ділової репутації";

у застосунку в меню "Послуги – Досьє ділової репутації".

Для цього необхідно зробити кілька кроків, зокрема, ввівши дані контрагента:

ЄДРПОУ або ІПН;

натиснути "Шукати".

Також можна онлайн моніторити зміни за компаніями та контрагентами, підключивши сервіс по API для інтеграції з власними обліковими системами. Відповідну послугу надає партнер банку — Українське бюро кредитних історій.

Раніше ми писали, що державний ПриватБанк попередив про зміни у лімітах на перекази з 1 червня. Йдеться про суттєві обмеження в рамках укладеного меморандуму.

Також повідомлялося, що у ПриватБанку доступні для купівлі облігації внутрішньої державної позики. У банку назвали переваги придбання цінних паперів.