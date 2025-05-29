ПриватБанк запропонував клієнтам новий сервіс на базі ШІ — як працює

ПриватБанк запустив новий сервіс на основі ШІ — деталі
Державна фінустанова "ПриватБанк" запустила зручну можливість для українського бізнесу з оперативної та ефективної перевірки ділової репутації партнерів та контрагентів на основі даних, зібраних банком. Нова послуга базується на алгоритмах штучного інтелекту.
Про це інформує пресслужба ПриватБанку.
Сервіс експрес-аналізу репутації контрагентів для бізнесу AI
Як зазначають у банку, у вебверсії та мобільному застосунку "Приват24 для бізнесу" стала доступною нова послуга з миттєвого експрес-аналізу ділової репутації чинних та потенційних контрагентів. Такою можливістю можуть скористатися українські підприємці та компанії, у яких відкриті рахунки в ПриватБанку.
Сучасний сервіс, що базується на алгоритмах штучного інтелекту, дасть змогу отримати короткий опис про ділову репутацію контрагента, проаналізувавши відкриті дані про:
- історію;
- зв’язки;
- фінансовий стан.
Послуга надасть можливість своєчасно виявляти потенційні юридичні та репутаційні ризики та допоможе підприємцям оперативно оцінити небезпеку та ухвалити виважені бізнес-рішення.
"Сьогодні понад 100 тисяч бізнес-клієнтів ПриватБанку вже скористалися сервісом "Досьє ділової репутації" — зручним партнерським інструментом для перевірки контрагентів", — йдеться у повідомленні.
Як здійснити перевірку ділової репутації
Перевірити ділову репутацію потенційних партнерів чи свого підприємства у "Приват24 для бізнесу" завдяки сервісу можна:
- обравши у меню "Партнери – Досьє ділової репутації";
- у застосунку в меню "Послуги – Досьє ділової репутації".
Для цього необхідно зробити кілька кроків, зокрема, ввівши дані контрагента:
- ЄДРПОУ або ІПН;
- натиснути "Шукати".
Також можна онлайн моніторити зміни за компаніями та контрагентами, підключивши сервіс по API для інтеграції з власними обліковими системами. Відповідну послугу надає партнер банку — Українське бюро кредитних історій.
Раніше ми писали, що державний ПриватБанк попередив про зміни у лімітах на перекази з 1 червня. Йдеться про суттєві обмеження в рамках укладеного меморандуму.
Також повідомлялося, що у ПриватБанку доступні для купівлі облігації внутрішньої державної позики. У банку назвали переваги придбання цінних паперів.
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