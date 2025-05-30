ПриватБанк може закрити рахунки за програмою Пакунок малюка — що треба знати

Картка ПриватБанку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть втратити кошти за програмою "Пакунок малюка" у разі блокування рахунків в рамках фінансового моніторингу. Оскільки йдеться про особливі кошти, вони повертаються на державні рахунки.

Про таку ситуацію розповіла одна з громадянок на порталі "Мінфін".

Реклама

Читайте також:

Детальніше про блокування дитячих грошей у ПриватБанку

Як повідомила одна з клієнток банку, вона мала на рахунку невикористані кошти, оформлені за програмою "Пакунок малюка". Одного дня банк без попереджень розірвав з нею ділові відносини, закривши всі рахунки.

Хоч фінустанова надала можливість вивести власні кошти на рахунки інших банків, дитячі кошти повернулись на рахунки держави, адже йдеться про спеціальний рахунок, з якого не можна переказувати та знімати гроші.

"В один момент без попереджень та пояснень причини, вирішили розірвати відносини зі мною. Залишки коштів з рахунків переказали на рахунок в іншому банку. Все б нічого, але був у мене рахунок "Пакунок малюка", на якому була певна сума. Звісно, тому, що це особливий рахунок, з якого не можна знімати або переказувати гроші, вони повернулись державі. Таким чином ПриватБанк залишив мою дитину без грошей, які її по праву...", — йдеться у повідомленні.

Клієнтка зауважила, що ані на гарячій лінії, ані працівники відділення не змогли нічим допомогти. Вона вважає, що державний банк міг не закривати відповідний рахунок на якийсь час, щоб використати кошти, а також попередити про розірвання співпраці.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Чому закривають рахунки у ПриватБанку

Раніше у ПриватБанку пояснювали, що будь-який платіж може проходити спеціальну перевірку в службі безпеки, яка ухвалює рішення: здійснювати операцію чи ні. Якщо рахунки в підсумку фінансового моніторингу блокували, це означає, що операцію було розцінено як ризикову.

У банку зазначили, що не озвучують критерії перевірки, щоб не дати можливості клієнтам обійти відповідні обмеження.

Процедура фінмоніторингу із виявлення незаконно отриманих доходів, запобігання фінансуванню тероризму, може статися через такі обставини:

здійснення регулярних грошових переказів за кордон/отримання переказів з-за кордону;

проведення транзакцій з азартних ігор чи лотерей;

виявлення зв'язків клієнта з РФ та Білоруссю;

факт реєстрації клієнта за адресою масової реєстрації чи неіснуючою адресою;

розмір витрат перевищує суму надходжень на банківський рахунок;

факт зарахування грошей від віртуальних активів на суму, що перевищує 30 тис. грн;

здійснення регулярних грошових переказів та переведення в готівку;

грошові перекази/отримання коштів, сума яких перевищує особистий ліміт.

У ПриватБанку повідомляють, що клієнт має право вивести кошти на рахунок іншого банку. Для цього необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, надавши реквізити рахунку, відкритого в іншій фінустанові на ім’я клієнта, а також документи, де підтверджуються повноваження розпоряджатися відповідними рахунками.

Раніше ми писали, що ПриватБанк заблокував операцію після переказу коштів померлих осіб на рахунок родича. Юристи пояснили, чому навіть після надання документів щодо успадкованих коштів проблеми із процедурою зарахування можуть залишитись.

Також ми розповідали, що в ПриватБанку попередили клієнтів про необхідність актуалізації персональної інформації. Українці мусять проходити таку процедуру мінімум один раз на п'ять років.