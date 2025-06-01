Оплата за проезд в метро через Приват24 часто не работает — что происходит

Люди оплачивают проезд в метро на одной из станций в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У украинцев, которые часто рассчитываются карточками ПриватБанка, могут возникнуть неожиданные проблемы со списанием средств. Например, с задержкой происходит оплата за проезд в столичном метро.

Соответствующую жалобу под сообщением финучреждения в социальной сети Facebook оставил один из пользователей.

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Проблемы с оплатой за проезд карточками ПриватБанка

Так, по словам мужчины, государственный банк на один-два часа задерживает списание средств за проезд в киевской подземке. Он отметил, что из-за этого жители и гости города вообще рискуют не попасть в метро, поскольку второй раз подряд оплатить проезд невозможно.

"Сегодня (31 мая, — ред), была толкотня на метро "Печерская" из-за этого. Почему вход заблокирован для той же карты, а приложение не блокирует, хотя снимает средства с карты? Система буксует особенно в час пик", — написал он.

Отреагировали ли на жалобу в ПриватБанке

По состоянию на 31 мая 2025 года представители банка не ответили на сообщение украинца.

Что еще стоит знать

Летом этого года ПриватБанк обновит лимиты на денежные переводы. Так, с 1 июня они будут на уровне 100 тыс. грн в месяц и будут касаться:

р2р переводов с карточных счетов граждан;

переводов через банковские реквизиты IBAN.

Об ограничении стоит помнить физлицам, которые будут переводить деньги через банковские карты или реквизиты IBAN в Украине и за рубежом другим контрагентам.

Ранее сообщалось, что во время финансового мониторинга ПриватБанк может заблокировать поступление денег за "пакет малыша". Если транзакция блокируется, то деньги возвращаются государству.

Также ранее ПриватБанк призвал своих клиентов обновить персональную информацию. Эта процедура является обязательной, ее нужно выполнять раз в пять лет.