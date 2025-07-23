Олія в Україні подорожчає — що вплине на ціни у 2025 році

Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні очікується незначне здорожчання олії. Продукт, який українці використовують для приготування багатьох страв, несуттєво додасть у ціні вже у серпні.

Про це йдеться в матеріалі Новини.LIVE.

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На агроринку вже зросла вартість олійного зерна, оскільки розпочався активний експорт цієї продукції за кордон. Однак причина для здорожчання олії на внутрішньому ринку, як пояснив голова Союзу українського селянства Іван Томич, трохи інша.

"Чи зросте ціна на олію на внутрішньому ринку? Так, але не думаю, що суттєво. В сезон консервацій — у серпні, коли спостерігатиметься високий попит серед населення на олію, ціна може коливатися в межах кількох гривень. Але суттєвого здорожчання не буде", — підкреслив експерт.

Що ще варто знати

Іван Томич раніше пояснював, що овочі з так званого "борщового набору", який складається із картоплі, капусти, цибулі, помідорів та буряка, не дорожчатимуть як мінімум до осені. А картопля може навіть здешевшати на кілька гривень, коли розпочнеться активний збір цього овоча.

"Але якщо говорити про осінь, то ціни поступово зростатимуть і цілком можуть перевищити тогорічні", — сказав Томич.

Експерт додав, що в Україні зберігається дефіцит робочої сили, тож збирати овочі дуже важко.

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