Ціни на хліб в Україні зміняться — що вплине на вартість найближчим часом

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На українців чекає подорожчання хлібобулочних виробів впродовж 2025 року. Очікується, що ціни у магазинах можуть підскочити щонайменше на 25%.

Про це йдеться в матеріалі Новини.LIVE.

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Чому хліб подорожчає

Як розповів голова Союзу українського селянства Іван Томич, цього року в Україні врожай пшениці буде найменшим за останні 10 років. Попри це на внутрішньому ринку не буде дефіциту борошна та хлібобулочних виробів.

"Однак через зниження врожаїв ціна на хліб зростатиме. І у середньорічному вимірі хліб загалом може здорожчати на 25%", — розповів Іван Томич.

При цьому він підкреслив, що потреби країни по продовольчій пшениці будуть закриті. Це означає, що українцям вистачатиме і борошна, і хліба, і виробів із борошна.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, коментуючи ймовірність дефіциту зерна у 2025 році розповів, що українські аграрії вирощують більше, ніж потрібно для споживання.

"Якщо ми вирощуємо в межах 20-22 млн тонн, то споживаємо не більше 6 млн тонн за рік. Тобто ця цифра майже у 3,5 раза більша від того, що ми споживаємо. Відповідно, залишок зерна йтиме на експортні ринки", — розповів Марчук.

Він зауважив, що аграрний сектор зараз — сектор №1, який забезпечує країні валютну виручку. Так, 65% того, що експортує Україна, — аграрна продукція.

При цьому зерно в Україні може додавати у ціну з низки причин, серед яких:

повномасштабна війна з Росією;

інфляція;

дефіцит людей на агропідприємствах.

Раніше ми розповідали, чому в Україні не знижуються ціни на яблука. Так, фермерські господарства вже збирають новий врожай, однак місцеві яблука досі залишаються дорогими. Дізнавайтесь також, які продукти в Україні за рік найбільше подорожчали.