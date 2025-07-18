Ціни на хліб в Україні зміняться — що вплине на вартість найближчим часом

Українців попередили про нові ціни на хліб — причини здорожчання
На українців чекає подорожчання хлібобулочних виробів впродовж 2025 року. Очікується, що ціни у магазинах можуть підскочити щонайменше на 25%.
Про це йдеться в матеріалі Новини.LIVE.
Чому хліб подорожчає
Як розповів голова Союзу українського селянства Іван Томич, цього року в Україні врожай пшениці буде найменшим за останні 10 років. Попри це на внутрішньому ринку не буде дефіциту борошна та хлібобулочних виробів.
"Однак через зниження врожаїв ціна на хліб зростатиме. І у середньорічному вимірі хліб загалом може здорожчати на 25%", — розповів Іван Томич.
При цьому він підкреслив, що потреби країни по продовольчій пшениці будуть закриті. Це означає, що українцям вистачатиме і борошна, і хліба, і виробів із борошна.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, коментуючи ймовірність дефіциту зерна у 2025 році розповів, що українські аграрії вирощують більше, ніж потрібно для споживання.
"Якщо ми вирощуємо в межах 20-22 млн тонн, то споживаємо не більше 6 млн тонн за рік. Тобто ця цифра майже у 3,5 раза більша від того, що ми споживаємо. Відповідно, залишок зерна йтиме на експортні ринки", — розповів Марчук.
Він зауважив, що аграрний сектор зараз — сектор №1, який забезпечує країні валютну виручку. Так, 65% того, що експортує Україна, — аграрна продукція.
При цьому зерно в Україні може додавати у ціну з низки причин, серед яких:
- повномасштабна війна з Росією;
- інфляція;
- дефіцит людей на агропідприємствах.
Раніше ми розповідали, чому в Україні не знижуються ціни на яблука. Так, фермерські господарства вже збирають новий врожай, однак місцеві яблука досі залишаються дорогими. Дізнавайтесь також, які продукти в Україні за рік найбільше подорожчали.
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