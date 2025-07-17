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Головна Фінанси В Україні дорожчає популярний фрукт — скільки зараз коштує

В Україні дорожчає популярний фрукт — скільки зараз коштує

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 21:02
Ціна на яблука в Україні — чому фрукт є набагато дорожчим, ніж раніше
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні вже збирають яблука нового врожаю, та попри це закупівельні ціни продовжують залишатися на високому рівні. Так, українські трейдери не поспішають знижувати вартість місцевих яблук.

Як повідомляє видання EastFruit, свіжі яблука українці наразі вимушені купувати утричі дорожче, ніж на початку минулого сезону.

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Така тенденція, на думку аналітиків, пов'язана:

  • з імпортною продукцією — на українському ринку багато яблук з-за кордону;
  • з поведінкою покупців — вони частіше купують сезонні фрукти та ягоди.

Очікується, що з наступного тижня для споживачів побільшає української продукції, оскільки виробники планують значно збільшити поставки яблук. Садівники кажуть, що ціни на яблука почнуть поступово знижуватися, коли частка української продукції на ринку зросте.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, нещодавно у Держстаті показали, як в Україні за рік змінилися ціни на продукти. За даними держструктури, найбільше з 2024 року подорожчали саме яблука — на 195%. У червні 2025 року їх продавали за середньою ціною у 79,5 гривень за кілограм. Також серйозно додали у ціні білокачанна капуста — на 150% та морква — на 67%.

Раніше ми розповідали про ціни на дині та кавуни у липні. Наприклад, найдорожчий кавун коштує понад 30 гривень за кілограм, тоді як найдешевша диня — 50 гривень за кілограм. Дізнавайтесь також, якою є ціна на кабачки в середині літа. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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