Ціни на зернові в Україні — що змінилося для агрокультур та якою буде вартість хліба й овочів

Збір дозрілого врожаю в полі. Фото: Pexels

Навесні величезна кількість фермерів, особливо з південних областей, була вимушена пересівати поля через сильні заморозки, які знищили десятки тисяч гектарів посівів. Майже за півтора місяця країною пронеслась страшна негода: одні регіони затоплювало через зливи, в інших випав град.

Новини.LIVE розбирались, якого врожаю зернових чекати в Україні та до яких цін на продукти готуватися.

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Що буде з врожаєм пшениці

Цьогорічний врожай пшениці, за словами голови Союзу українського селянства, ексголови Асоціації фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ), першого фермера (з 1988 року) Івана Томича, буде найнижчим за останні 10 років. Бо попередніми роками, попри війну, фермерам все ж сприяли погодні умови.

"Багато фермерів, особливо з південних регіонів, пережили сильні заморозки цією весною. Посіви вимерзли, багато аграріїв були вимушені пересівати поля наново там, де могли. Тож врожайність пшениці серед усіх культур буде найнижчою", — пояснив Томич у коментарі Новини.LIVE.

Експерт наголосив, що ці фактори вплинули на зростання цін на пшеницю.

"Якщо ще кілька днів тому, на початку липня, вона торгувалася на рівні менш як 8 тисяч гривень за тонну, то нині — вже майже 9 тисяч за тонну. І суттєво дешевшати не буде. Бо там, де не вимерзло, вибило градом. Також не треба відкидати фактор війни, який кожного року змушує прогнози давати з обережністю", — додав аграрій.

Він зазначив, що загалом експортний потенціал пшениці зменшиться: "Наскільки — поки важко сказати, потрібно дочекатися завершення жнив. Але скорочення десь до 15 мільйонів тонн, думаю, можна чекати".

Що буде з цінами на хліб

Попри несприятливі фактори, внутрішній ринок, за словами Томича, буде забезпечений і борошном, і хлібобулочними виробами.

"Якщо говорити про внутрішній ринок, чи викличе це все якісь проблеми — то ні. Ми все одно будемо кратно перекривати потреби по продовольчій пшениці. Тож населення буде забезпечене і борошном, і хлібом, і виробами з борошна. Однак через зниження врожаїв ціна на хліб зростатиме. І у середньорічному вимірі хліб загалом може здорожчати на 25%", — додав фермер.

Що відбувається з кукурудзою цього сезону

Томич нагадав, що ще місяць тому аграрії давали позитивні прогнози щодо врожаю кукурудзи. Однак сильні зливи з градом змусили їх скоригувати свої припущення.

"Сподівались на хороший врожай кукурудзи, бо її сіяли вже після весняних заморозків. Але град зі зливами, який пронісся Україною, вніс свої корективи. Якщо ми сподівались на експорт на рівні десь 24 мільйони тонн, то він буде меншим. Наскільки — поки не можу сказати. Знову ж таки, дочекаймось, поки почнеться її збір", — підкреслив аграрій.

Зараз ціни на кукурудзу трохи знизилися — тримаються приблизно на рівні 9 600 гривень за тонну, зазначив Томич.

"Така ж картина і з озимими, ярими, ячменями. Щодо всіх цих культур обвалка (молотьба, — Ред.) буде невисока. Звичайно, це теж вплине на потенціал експорту цих культур", — додав він.

Коли олія може подорожчати

"Виробники почали активний експорт олії, тож відповідно ціна на олійне зерно трохи зросла. Однак чи зросте ціна на олію на внутрішньому ринку? Так, але не думаю, що суттєво. В сезон консервацій — у серпні, коли спостерігатиметься високий попит серед населення на олію, ціна може коливатися в межах кількох гривень. Але суттєвого здорожчання не буде", — наголосив Томич.

Що буде з цінами на сою і ріпак

Аграрії, за словами експерта, нині намагаються якомога швидше продати за кордон ті об'єми сої, які у них є. І пов'язано це з можливим введенням мит на експорт цих культур.

"Якщо говорити про сою та ріпак, то нині аграрії намагаються максимально швидко експортувати законтрактовані об'єми, щоб ті не потрапили під дію мит. Тому експорт сої за 10 днів липня на третину збільшився, якщо порівняти з початком червня. Тоді було відвантажено за кордон близько 100 тисяч тонн. І якщо такі мита будуть введені, то ціни на ці культури суттєво зростуть", — зазначив Томич.

До яких цін на овочі готуватися українцям

Ціни на "борщовий набір" — картоплю, капусту, цибулю, помідори, буряк — до осені, на думку фермера, не зазнають суттєвих змін.

"Картопля може здешевшати ще на кілька гривень від нинішньої ціни, коли піде активно її збір. Але якщо говорити про осінь — то ціни поступово зростатимуть і цілком можуть перевищити тогорічні", — пояснив Томич.

За його словами, через нестачу робочих рук збирати овочі дуже важко. Також на здорожчання овочів вплинуть і погодні умови, адже багато гектарів було вибито градом.

Нагадаємо, дефіцит кадрів в агросекторі станом на зараз вже перевищив 30% — це втричі вище довоєнного рівня. Також ми писали про те, що собівартість ріпаку цього року аномально висока.