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Чекати недовго — який продукт для українців має здешевшати

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 16:24
Картопля, капуста, цибуля, помідори чи буряк — за який овоч українці не переплачуватимуть
Продавець на ринку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Овочів в українських магазинах, як правило, завжди вистачає, однак ціни інколи відлякують покупців. Дорогими бувають навіть найпотрібніші продукти — "борщовий набір", до складу якого входять картопля, капуста, цибуля, помідори та буряк. Тож багатьом українцям буде корисно дізнатися, що буде з цінами на овочі далі.

Про це йдеться в матеріалі Новини.LIVE.

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Що буде з цінами на овочі

Як розповів голова Союзу українського селянства Іван Томич, до осені 2025 року ціни на овочі не зазнають сильних змін. Ба більше — під час активної збиральної кампанії на кілька гривень може подешевшати картопля. Однак коли літо закінчиться, тоді ситуація може змінитися.

"Картопля може здешевшати ще на кілька гривень від нинішньої ціни, коли піде активно її збір. Але якщо говорити про осінь — то ціни поступово зростатимуть і цілком можуть перевищити тогорічні", — підкреслив він.

Експерт нагадав, що в Україні зберігається дефіцит робочої сили, тож збирати овочі дуже важко. Крім цього, ціни на цю продукцію зростатимуть через погодні умови, адже багато полів пошкодив град.

Які продукти подорожчали найбільше 

Внутрішні та зовнішні економічні чинники призвели до того, що зараз українці повинні витрачати більше грошей на фрукти, овочі, молоко, м'ясо і так далі. Однак найбільше додали у ціні, які свідчать дані Державної служби статистики — яблука. Так, торік у червні кілограм коштував у середньому 26,9 грн. Але до червня 2025 року цей фрукт подорожчав на 195,5% і коштує 79,5 грн/кг. Ще  за рік відчутно зросли ціни на: 

  • Яйця —  коштують у 2025 році 53,6 грн, тоді як у 2024 році ціна становила 33 грн. 
  • Крупи ячні — з 15,6 грн/кг у 2024 році до 23 грн/кг у 2025. 
  • Олія соняшникова — здорожчала на 37,2%.

Також на 36,1% подорожчав буряк — з 32,9 грн до 44,8 грн.

Нагадаємо, що у 2025 році в Україні оновляться ціни на хліб. Здорожчання хлібобулочних виробів очікується на рівні до 25%. Дізнавайтесь також, скільки коштують зараз кавуни та дині

ціни в Україні ціни картопля цибуля червона капуста
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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