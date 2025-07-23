Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине вырастут цены на ключевой продукт — какая причина

В Украине вырастут цены на ключевой продукт — какая причина

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 20:32
Подсолнечное масло в Украине подорожает — что повлияет на цены в 2025 году
Девушка держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине ожидается незначительное подорожание масла. Продукт, который украинцы используют для приготовления многих блюд, несущественно прибавит в цене уже в августе.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему масло будет стоить дороже

На агрорынке уже выросла стоимость масличного зерна, поскольку начался активный экспорт этой продукции за границу. Однако причина для подорожания масла на внутреннем рынке, как объяснил глава Союза украинского селянства Иван Томич, немного другая.

"Вырастет ли цена на масло на внутреннем рынке? Да, но не думаю, что существенно. В сезон консерваций — в августе, когда будет наблюдаться высокий спрос среди населения на масло, цена может колебаться в пределах нескольких гривен. Но существенного подорожания не будет", — подчеркнул эксперт.

Что еще стоит знать

Иван Томич ранее объяснял, что овощи из так называемого "борщевого набора", который состоит из картофеля, капусты, лука, помидоров и свеклы, не будут дорожать как минимум до осени. А картофель может даже подешеветь на несколько гривен, когда начнется активный сбор этого овоща.

"Но если говорить об осени, то цены постепенно будут расти и вполне могут превысить прошлогодние", — сказал Томич.

Эксперт добавил, что в Украине сохраняется дефицит рабочей силы, поэтому собирать овощи очень трудно.

Ранее мы рассказывали, что украинцы будут платить больше не только за масло. Так, в 2025 году будет дорожать еще один важный продукт. Узнавайте также, почему в Украине не снижаются цены на яблоки.

деньги цены в Украине экспорт консервация цены масло
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации