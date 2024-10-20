Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 20 жовтня 2024 року

Обробка металу. Фото: УНІАН

Після тривалого зростання протягом жовтня, ціни на алюміній в Україні нарешті стабілізувалися. Експерти вважають, що до цього призвело зниження попиту з боку виробників, а також корекція на міжнародних ринках, що зменшила тиск на ціни.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 20 жовтня.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — один з найбільш поширених металів на Землі, який складає приблизно 8% від загальної маси земної кори. Цей легкий та корозійно-стійкий матеріал знайшов широке застосування в багатьох галузях, від авіації до харчової промисловості.

Цікаво, що алюміній може бути перероблений без втрати якості, що робить його ідеальним кандидатом для вторинного використання. За оцінками, на переробку алюмінію витрачається лише 5% енергії, необхідної для його первинного виробництва, що підкреслює екологічну перевагу його переробки.

При здачі брухту алюмінію найвигідніше звертатися до спеціалізованих приймальних пунктів і металобаз, які пропонують конкурентоспроможні ціни за цей матеріал. В Україні існує безліч компаній, які займаються збором та переробкою алюмінію, і вони можуть запропонувати кращі тарифи, ніж звичайні пункти прийому вторинних сировин. Зазвичай ціни на брухт коливаються залежно від ринкових умов, тому важливо слідкувати за ними і порівнювати пропозиції, щоб отримати максимальну вигоду.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, війна з Росією завдала серйозного удару по українському металургійному сектору. З 2021 року підприємства України випустили 21 мільйон тонн чавуну, але до 2023 року цей показник знизився до 6 мільйонів тонн. Виробництво сталі також суттєво постраждало, що показує масштаб викликів, пов'язаних із військовими діями.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 45 до 70 грн;

Вінницька область — від 55 до 75 грн;

Волинська область — 55 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 70 грн;

Житомирська область — від 45 до 65 грн;

Закарпатська область — від 50 до 70 грн;

Запорізька область — від 60 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 60 грн;

Львівська область — від 45 до 65 грн;

Миколаївська область — від 40 до 55 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 40 до 65 грн;

Рівненська область — від 45 до 60 грн;

Сумська область — від 45 до 75 грн;

Тернопільська область — від 45 до 65 грн;

Харківська область — від 55 до 70 грн;

Хмельницька область — від 45 до 65 грн;

Черкаська область — від 55 до 70 грн;

Чернівецька область — від 45 до 60 грн;

Чернігівська область — від 45 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на латунь, мідь та чормет.