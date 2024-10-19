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Ціни на мідь у жовтні — скільки коштує 1 кг металобрухту в Україні

19 жовтня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 19 жовтня 2024 року
Цех з обробки металів. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Наприкінці жовтня в Україні ціни на мідь почали знижуватись. Основними причинами цього стали зменшення попиту на зовнішніх ринках та посилення конкуренції серед постачальників, що спричинило тиск на внутрішні ціни.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні в жовтні.

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Де дорожче приймають брухт міді

Мідь є одним з найдавніших металів, які використовує людина, і її історія налічує тисячі років. Вона має чудову електропровідність, що робить її незамінною в електроніці та енергетиці. Мідь також відома своєю антимікробною властивістю, що дозволяє їй знижувати рівень бактерій на поверхні, тому її часто використовують в медичних приладах та в системах водопостачання. Ще одним цікавим фактом є те, що мідь може бути перероблена без втрати якості, що робить її вторинні матеріали дуже цінними.

Ціни на брухт міді варіюються залежно від регіону і ринкових умов. Наприклад, в Європі та Північній Америці брухт міді приймають дорожче через високий попит на метали та суворі екологічні норми, що стимулюють переробку. У країнах Азії, зокрема в Китаї, ціни на брухт міді також можуть бути високими, оскільки країна є одним із найбільших споживачів міді в світі. В Україні ж ціни на брухт міді нижчі в порівнянні з цими регіонами через менший рівень переробки та обмежений внутрішній попит.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, в Україні після російського вторгнення залишився лише один великий металургійний завод — "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Експерт зазначив, що більшість підприємств металургійної та гірничозбагачувальної галузі країни розташовані на сході, і їх відновлення стане можливим лише після закінчення війни та забезпечення безпеки.

Він також додав, що експорт металургійної продукції наразі обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив Пендзин.

Ціни на брухт міді в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 19 жовтня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту.

  • Київська область — від 220 до 260 грн;
  • Вінницька область — від 240 до 280 грн;
  • Дніпропетровська область — від 220 до 250 грн;
  • Житомирська область — від 200 до 240 грн;
  • Закарпатська область — від 175 до 2500 грн;
  • Запорізька область — від 245 до 270 грн;
  • Івано-Франківська область — від 240 до 270 грн;
  • Кіровоградська область — від 240 до 280 грн;
  • Львівська область — від 185 до 220 грн;
  • Миколаївська область — від 255 до 305 грн;
  • Одеська область — від 250 до 290 грн;
  • Полтавська область — від 250 до 265 грн;
  • Сумська область — від 230 до 260 грн;
  • Тернопільська область — від 210 до 250 грн;
  • Харківська область — від 260 до 300 грн;
  • Хмельницька область — від 240 до 285 грн;
  • Черкаська область — від 240 до 280 грн;
  • Чернівецька область — від 240 до 275 грн;
  • Чернігівська область — від 240 до 265 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та чормет.

металобрухт ціни в Україні метал вторинна переробка мідь

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