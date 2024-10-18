Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 18 жовтня 2024 року

Доменний цех МК Запоріжсталь. Фото: НВ Бізнес

За останній тиждень в Україні спостерігається зростання цін на чорні метали в ряді регіонів. Основні причини цього підвищення пов'язані зі збільшенням попиту на метали у зв'язку з відновленням будівельних робіт, а також з підвищенням витрат на виробництво через зростання цін на енергоносії.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про чорний метал

Чормет є одним із найважливіших ресурсів для промисловості, і його переробка має величезне значення. Цікаво, що близько 70% чорного металу, що використовується в світі, виготовляється з брухту, оскільки це більш екологічний та економічний процес. Наприклад, переробка брухту чорного металу дозволяє заощадити до 74% енергії у порівнянні з виробництвом нових матеріалів. Ще одним цікавим фактом є те, що чормет, завдяки своїй універсальності, знаходить застосування в різних галузях, від будівництва до автомобільної промисловості.

Що стосується продажу брухту чорного металу, ціни можуть суттєво варіюватися в залежності від регіону та попиту. Наприклад, у промислових містах, де розташовані металургійні заводи, вартість брухту зазвичай вища. Міста, такі як Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг, славляться своїми металургійними підприємствами і пропонують конкурентоспроможні ціни на брухт. Окрім цього, на деяких майданчиках для продажу вторинних сировин можна отримати додаткові бонуси або акції, що робить продаж брухту ще вигіднішим.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак заявив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Однак, на його думку, реальних іноземних інвестицій у відновлення металургійної галузі України варто очікувати лише після її перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Новак також зазначив, що для відновлення української металургії у післявоєнний період знадобляться інвестиції у десятки мільярдів доларів.

Ціни на чормет в Україні у жовтні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 5 грн до 7 грн;

Дніпропетровська область — від 6,5 грн до 8 грн;

Житомирська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 7 грн;

Волинська область — від 5 до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 6 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 6 грн;

Львівська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 3,5 грн до 4,5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 5 грн до 7 грн;

Сумська область — від 3,5 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 6 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 5 грн до 6,5 грн;

Черкаська область — від 5 грн до 7 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 6 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5,5 грн.

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