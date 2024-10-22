Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 22 октября 2024 года

Слиток золота в руке. Фото: nerdwallet.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото — один из самых ценных металлов на планете. Его используют в качестве резервного актива правительства и центральные банки, а также применяют в различных секторах промышленности. Сегодня популярность этого драгоценного металла продолжает расти. Инвесторы обращают на него внимание, поскольку стоимость золота стабильно растет. Более того, золото считается надежным инструментом для сохранения капитала и помогает защитить накопления от инфляции и экономических потрясений.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в октябре

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Интересные факты о золоте

Золото не только придает изысканность ювелирным украшениям, но и на протяжении веков служило универсальным средством обмена — его использовали в качестве денег. Первые зафиксированные примеры применения золота этой функции относятся к 560 году до нашей эры. В настоящее время золото продолжает оставаться нужным активом: его хранят в виде слитков как правительства и финансовые учреждения, так и частные инвесторы.

Согласно некоторым данным, в 2022 году мировое производство золота достигло примерно 1000 тонн. Приблизительно 50% этого объема было направлено на изготовление ювелирных изделий, 30% — на инвестиционные цели, а оставшиеся 20% использовали в промышленности и технологическом секторе.

Помимо своей денежной и символической ценности золото находит применение в различных областях. Его используют в электронике, электропроводке, стоматологии, медицине, для защиты от радиации и придания стеклу особого оттенка.

Золото содержится в смартфонах – в каждом устройстве может быть до 34 миллиграммов этого металла. Его используют в микроэлектрических соединениях процессоров, а также в другой микроэлектронике, включая телевизоры, компьютеры и медицинское оборудование благодаря его превосходной проводимости электричества.

Недавние исследования предполагают, что золото и другие драгоценные металлы могли попасть на Землю из космоса. Существует теория, что до половины земных запасов золота образовалось в результате падения метеоритов на нашу планету миллионы лет назад.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Услугами ломбардов в Украине может воспользоваться любое совершеннолетнее лицо, желающее получить ссуду под залог своих золотых изделий или продать их. Тем не менее цена золота в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку в стоимость ювелирных украшений включены как затраты на металл, так и оплата работы мастера.

Ломбарды принимают изделия с драгоценными камнями, но при оценке учитывают только вес золота. Проба на изделии не имеет решающего значения, поскольку работники проверяют качество металла прямо на месте.

Большинство золотых изделий можно сдать в ломбард, кроме отдельных категорий: золотых самородков, элементов зубных протезов, отходов драгоценных металлов, сусального золота, орденов и медалей, а также деталей лабораторного оборудования и полуфабрикатов для ювелирных украшений.

Если вы планируете продать украшение, а не оставить его под залог, лучше сообщить об этом заранее, чтобы получить более выгодное предложение. Также рекомендуется очистить изделия от загрязнений.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 555,71 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 545,04 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 520,15 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 172,21 грн/грамм.

375 проба: 1 320,06 грн/грамм.

500 проба: 1 760,08 грн/грамм.

583 проба: 2 052,25 грн/грамм.

585 проба: 2 059,29 грн/грамм.

750 проба: 2 640,11 грн/грамм.

900 проба: 3 168,14 грн/грамм.

916 проба: 3 224,46 грн/грамм.

958 проба: 3 372,30 грн/грамм.

999 проба: 3 516,63 грн/грамм.

999,9 проба: 3 519,80 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 145,00 грн/грамм.

375 проба: 1 358,07 грн/грамм.

500 проба: 1 808,67 грн/грамм.

583 проба: 2 244,13 грн/грамм.

585 проба: 2 248,13 грн/грамм.

750 проба: 2 825,88 грн/грамм.

900 проба: 3 456,83 грн/грамм.

916 проба: 3 464.71 грн/грамм.

958 проба: 3 710,33 грн/грамм.

999 проба: 3 721,00 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на алюминий , медь и чермет .