Ціни на латунь і кольорові метали в Україні станом на 21 жовтня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

За останній тиждень ціни на латунь в Україні зазнали незначних коливань, зокрема, в деяких регіонах було зафіксоване підвищення вартості. Причинами таких змін стали нестабільність світових ринків металів, збільшення попиту на латунь у промислових секторах, а також зростання витрат на транспортування і виробництво через підвищення цін на енергоносії. Водночас загальний ринок залишається відносно стабільним.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у жовтні.

Читайте також:

Цікаві факти про латунь

Латунь — це мідний сплав з додаванням цинку, який має високу міцність і корозійну стійкість. Завдяки цим властивостям латунь широко використовується у виготовленні сантехнічного обладнання, музичних інструментів, електроніки та різних деталей машин. Цей сплав відомий ще з античних часів і сьогодні залишається популярним завдяки своїй універсальності та естетичним властивостям, адже має приємний золотистий відтінок.

Якщо ви плануєте здати латунь на металобрухт, варто знати кілька корисних порад. По-перше, сортуйте латунь від інших металів, оскільки чистий сплав цінується значно дорожче. По-друге, зверніть увагу на поточні ринкові ціни на кольорові метали, щоб отримати максимальний дохід. Нарешті, шукайте сертифіковані пункти прийому, де вам запропонують справедливу ціну і офіційні умови для проведення угоди.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що на цей час єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу в Україні, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. За його словами, більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також зазначив, що експорт металургійної продукції нині обмежений використанням українського зернового коридору.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — додав експерт.

Ціни на латунь в Україні у жовтні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 21 жовтня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 150 до 195 грн;

Вінницька область — від 140 до 170 грн;

Волинська область — від 150 до 175 грн;

Дніпропетровська область — від 165 до 180 грн;

Житомирська область — від 135 до 165 грн;

Закарпатська область — від 135 до 160 грн;

Запорізька область — від 165 до 185 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 165 грн;

Кіровоградська область — від 135 до 160 грн;

Львівська область — від 130 до 165 грн;

Миколаївська область — від 135 до 160 грн;

Одеська область — від 145 до 175 грн;

Полтавська область — від 135 до 165 грн;

Рівненська область — від 145 до 175 грн;

Сумська область — від 135 до 165 грн;

Тернопільська область — від 140 до 160 грн;

Харківська область — від 155 до 180 грн;

Хмельницька область — від 135 до 165 грн;

Черкаська область — від 145 до 170 грн;

Чернівецька область — від 140 до 165 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та чормет.