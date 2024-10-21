Ціни на латунь і кольорові метали в Україні станом на 21 жовтня 2024 року

Ціни на латунь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці жовтня
За останній тиждень ціни на латунь в Україні зазнали незначних коливань, зокрема, в деяких регіонах було зафіксоване підвищення вартості. Причинами таких змін стали нестабільність світових ринків металів, збільшення попиту на латунь у промислових секторах, а також зростання витрат на транспортування і виробництво через підвищення цін на енергоносії. Водночас загальний ринок залишається відносно стабільним.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у жовтні.
Цікаві факти про латунь
Латунь — це мідний сплав з додаванням цинку, який має високу міцність і корозійну стійкість. Завдяки цим властивостям латунь широко використовується у виготовленні сантехнічного обладнання, музичних інструментів, електроніки та різних деталей машин. Цей сплав відомий ще з античних часів і сьогодні залишається популярним завдяки своїй універсальності та естетичним властивостям, адже має приємний золотистий відтінок.
Якщо ви плануєте здати латунь на металобрухт, варто знати кілька корисних порад. По-перше, сортуйте латунь від інших металів, оскільки чистий сплав цінується значно дорожче. По-друге, зверніть увагу на поточні ринкові ціни на кольорові метали, щоб отримати максимальний дохід. Нарешті, шукайте сертифіковані пункти прийому, де вам запропонують справедливу ціну і офіційні умови для проведення угоди.
Яка ситуація з металургією в Україні
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що на цей час єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу в Україні, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. За його словами, більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення безпеки.
Пендзин також зазначив, що експорт металургійної продукції нині обмежений використанням українського зернового коридору.
"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — додав експерт.
Ціни на латунь в Україні у жовтні
Середні ціни на 1 кг латуні станом на 21 жовтня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:
- Київська область — від 150 до 195 грн;
- Вінницька область — від 140 до 170 грн;
- Волинська область — від 150 до 175 грн;
- Дніпропетровська область — від 165 до 180 грн;
- Житомирська область — від 135 до 165 грн;
- Закарпатська область — від 135 до 160 грн;
- Запорізька область — від 165 до 185 грн;
- Івано-Франківська область — від 140 до 165 грн;
- Кіровоградська область — від 135 до 160 грн;
- Львівська область — від 130 до 165 грн;
- Миколаївська область — від 135 до 160 грн;
- Одеська область — від 145 до 175 грн;
- Полтавська область — від 135 до 165 грн;
- Рівненська область — від 145 до 175 грн;
- Сумська область — від 135 до 165 грн;
- Тернопільська область — від 140 до 160 грн;
- Харківська область — від 155 до 180 грн;
- Хмельницька область — від 135 до 165 грн;
- Черкаська область — від 145 до 170 грн;
- Чернівецька область — від 140 до 165 грн;
- Чернігівська область — від 145 до 170 грн.
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