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В Україні зростають ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів на початку серпня

4 серпня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 4 серпня 2024 року
Зливки золота. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

На початку серпня в Україні ціни на золото зросли. Це сталося через нестабільність на світових ринках і зростання попиту на дорогоцінні метали як надійний засіб збереження капіталу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні на початку серпня.

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Яке золото коштує дорожче

На ринку дорогоцінних металів вартість золота залежить від його типу та чистоти. Найдорожчим є інвестиційне золото, яке має найвищу пробу — 999. Воно виготовляється у вигляді злитків або монет і користується попитом серед інвесторів через свою високу чистоту та ліквідність. Інвестиційне золото зазвичай не містить домішок і вважається найціннішим на ринку.

Ювелірне золото, яке використовується для виготовлення прикрас, коштує дещо дешевше, оскільки зазвичай має нижчу пробу — від 585 до 750. Це означає, що в ньому присутні домішки інших металів, які додають міцності та змінюють колір. Хоча таке золото і цінується за свою естетичну цінність, воно не є настільки чистим і дорогим, як інвестиційне золото.

Де найдорожче приймають золото

Куди вигідніше здавати золото, залежить від типу золота і ваших пріоритетів. Для інвестиційного золота найкращим варіантом є спеціалізовані банки або фінансові установи, які пропонують вигідні умови купівлі. Такі заклади зазвичай забезпечують найвищі ціни за грам, особливо якщо золото має сертифікат автентичності. Інвестори також можуть скористатися послугами компаній, що спеціалізуються на купівлі дорогоцінних металів, оскільки вони мають досвід та ресурси для точного оцінювання вартості золота.

Ювелірне золото краще здавати в ломбарди або спеціалізовані ювелірні магазини, які займаються скупкою виробів. Вони можуть запропонувати хороші умови, зокрема можливість обміну на інші товари або грошові виплати. Варто також враховувати місцеві ринки та приватні оголошення, де можна знайти вигідні пропозиції. Однак у цьому випадку необхідно бути обережним і переконатися в надійності покупця, щоб уникнути шахрайства.

Ціни на золото в Україні в серпні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 197,36 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 187,77 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 165,39 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 1 054,07 грн/грам.
  • 375 проба: 1 187,02 грн/грам.
  • 500 проба: 1 582,70  грн/грам.
  • 583 проба: 1 845,42 грн/грам.
  • 585 проба: 1 851,75 грн/грам.
  • 750 проба: 2 374,04   грн/грам.
  • 900 проба: 2 848,85 грн/грам.
  • 916 проба: 2 899,50 грн/грам.
  • 958 проба: 3 032,44 грн/грам.
  • 999 проба: 3 162,22  грн/грам.
  • 999,9 проба: 3 165,07 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 333 проба: 995 грн/грам.
  • 375 проба: 1 285 грн/грам.
  • 500 проба: 1 705  грн/грам.
  • 583 проба: 1 920 грн/грам.
  • 585 проба: 1 965 грн/грам.
  • 750 проба: 2 530 грн/грам.
  • 900 проба: 3 090 грн/грам.
  • 916 проба: 3 100 грн/грам.
  • 958 проба: 3 390 грн/грам.
  • 999 проба: 3 410 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та чормет.

НБУ гроші коштовності ціни в Україні дорогоцінні метали ціни золото метал

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05:39 Бурятія та Забайкалля в РФ йдуть на дно — через масивні паводки затопило пів сотні будинків

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