Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 3 серпня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Bloomberg

На початку серпня в Україні ціни на латунь почали зростати, що створює вигідні умови для тих, хто здає її на брухт. Основними причинами подорожчання є зростання попиту на метал, обмеження постачань з-за кордону та підвищення виробничих витрат.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у серпні.

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Яку латунь вигідніше здавати на брухт

Латунь — це сплав міді та цинку, відомий своїми високими антикорозійними властивостями, міцністю та електропровідністю. Завдяки цим характеристикам латунь широко використовується в різних галузях промисловості, включаючи машинобудування, електротехніку, виробництво сантехніки та декоративних виробів. Сплави латуні можуть містити додаткові елементи, такі як свинець або олово, які покращують їх властивості, роблячи їх ще більш цінними для використання у високотехнологічних сферах.

Найбільш вигідно здавати на брухт латунь високої якості, особливо такі сплави, як Л63 і Л68, через їх високий вміст міді та цинку. Ці сплави мають вищу цінність через кращі фізико-механічні властивості та ширший спектр застосування. Таким чином, здача саме цих видів латуні дозволяє отримати максимальний дохід.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, обговорення перспектив відновлення української металургійної індустрії стане можливим лише після завершення військових дій та забезпечення гарантій безпеки. Він зазначив, що зараз Україна вже змушена імпортувати певні види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на латунь в Україні у серпні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 135 до 165 грн;

Вінницька область — від 165 до 185 грн;

Волинська область — від 145 до 165 грн;

Дніпропетровська область — від 155 до 175 грн;

Житомирська область — від 120 до 150 грн;

Закарпатська область — від 145 до 170 грн;

Запорізька область — від 135 до 150 грн;

Івано-Франківська область — від 130 до 160 грн;

Кіровоградська область — від 120 до 140 грн;

Львівська область — від 120 до 145 грн;

Миколаївська область — від 135 до 155 грн;

Одеська область — від 150 до 175 грн;

Полтавська область — від 140 до 165 грн;

Рівненська область — від 140 до 165 грн;

Сумська область — від 140 до 165 грн;

Тернопільська область — від 140 до 165 грн;

Харківська область — від 165 до 180 грн;

Хмельницька область — від 145 до 160 грн;

Черкаська область — від 160 до 185 грн;

Чернівецька область — від 140 до 175 грн;

Чернігівська область — від 160 до 185 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та чормет.