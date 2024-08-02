Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 2 серпня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Serbia Zijin Copper

На початку серпня ціни на алюміній в Україні помірно знизилися. Попри незначне збільшення пропозиції металу на ринку, стабільний попит з боку переробників допомагає утримувати ціни на відносно невисокому рівні. Іншими причинами цього зниження могли бути коливання світових цін на алюміній.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні 2 серпня.

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За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Він також сказав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Куди можна вигідно здати брухт алюмінію

В Україні алюміній можна здати в різні пункти прийому вторсировини, такі як:

Спеціалізовані пункти прийому брухту. Це підприємства, що займаються збором та переробкою металобрухту, які часто пропонують кращі ціни за великі обсяги сировини.

Це підприємства, що займаються збором та переробкою металобрухту, які часто пропонують кращі ціни за великі обсяги сировини. Металургійні заводи. Деякі заводи приймають брухт алюмінію напряму, пропонуючи вигідні умови для постійних постачальників.

Деякі заводи приймають брухт алюмінію напряму, пропонуючи вигідні умови для постійних постачальників. Компанії з переробки вторинної сировини. Великі компанії можуть пропонувати конкурентоспроможні ціни завдяки ефективним логістичним ланцюгам та високому обсягу обробки.

Перед здачею брухту варто порівняти ціни в кількох місцях, щоб знайти найвигіднішу пропозицію.

Ціни на алюміній в Україні в серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 60 грн;

Вінницька область — від 45 до 65 грн;

Волинська область — 50 до 70 грн;

Дніпропетровська область — від 50 до 70 грн;

Житомирська область — від 40 до 65 грн;

Закарпатська область — від 50 до 70 грн;

Запорізька область — від 60 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 55 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 60 грн;

Львівська область — від 30 до 45 грн;

Миколаївська область — від 30 до 50 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 30 до 50 грн;

Рівненська область — від 40 до 55 грн;

Сумська область — від 40 до 55 грн;

Тернопільська область — від 50 до 70 грн;

Харківська область — від 40 до 55 грн;

Хмельницька область — від 40 до 60 грн;

Черкаська область — від 40 до 55 грн;

Чернівецька область — від 35 до 50 грн;

Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

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