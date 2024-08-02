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Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг брухту на початку серпня

2 серпня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 2 серпня 2024 року
Виплавка металу. Фото: Serbia Zijin Copper
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

На початку серпня ціни на алюміній в Україні помірно знизилися. Попри незначне збільшення пропозиції металу на ринку, стабільний попит з боку переробників допомагає утримувати ціни на відносно невисокому рівні. Іншими причинами цього зниження могли бути коливання світових цін на алюміній.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні 2 серпня.

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Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Він також сказав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Куди можна вигідно здати брухт алюмінію

В Україні алюміній можна здати в різні пункти прийому вторсировини, такі як:

  • Спеціалізовані пункти прийому брухту. Це підприємства, що займаються збором та переробкою металобрухту, які часто пропонують кращі ціни за великі обсяги сировини.
  • Металургійні заводи. Деякі заводи приймають брухт алюмінію напряму, пропонуючи вигідні умови для постійних постачальників.
  • Компанії з переробки вторинної сировини. Великі компанії можуть пропонувати конкурентоспроможні ціни завдяки ефективним логістичним ланцюгам та високому обсягу обробки.

Перед здачею брухту варто порівняти ціни в кількох місцях, щоб знайти найвигіднішу пропозицію.

Ціни на алюміній в Україні в серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 40 до 60 грн;
  • Вінницька область — від 45 до 65 грн;
  • Волинська область — 50 до 70 грн;
  • Дніпропетровська область — від 50 до 70 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 65 грн;
  • Закарпатська область — від 50 до 70 грн;
  • Запорізька область — від 60 до 80 грн;
  • Івано-Франківська область — від 40 до 55 грн;
  • Кіровоградська область — від 45 до 60 грн;
  • Львівська область — від 30 до 45 грн;
  • Миколаївська область — від 30 до 50 грн;
  • Одеська область — від 40 до 60 грн;
  • Полтавська область — від 30 до 50 грн;
  • Рівненська область — від 40 до 55 грн;
  • Сумська область — від 40 до 55 грн;
  • Тернопільська область — від 50 до 70 грн;
  • Харківська область — від 40 до 55 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 60 грн;
  • Черкаська область — від 40 до 55 грн;
  • Чернівецька область — від 35 до 50 грн;
  • Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні. Ще ми зібрали актуальні ціни на латунь, мідь та чормет.

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