Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 2 серпня 2024 року

Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг брухту на початку серпня
На початку серпня ціни на алюміній в Україні помірно знизилися. Попри незначне збільшення пропозиції металу на ринку, стабільний попит з боку переробників допомагає утримувати ціни на відносно невисокому рівні. Іншими причинами цього зниження могли бути коливання світових цін на алюміній.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні 2 серпня.
Яка ситуація з металургією в Україні
За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.
"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.
Він також сказав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.
Куди можна вигідно здати брухт алюмінію
В Україні алюміній можна здати в різні пункти прийому вторсировини, такі як:
- Спеціалізовані пункти прийому брухту. Це підприємства, що займаються збором та переробкою металобрухту, які часто пропонують кращі ціни за великі обсяги сировини.
- Металургійні заводи. Деякі заводи приймають брухт алюмінію напряму, пропонуючи вигідні умови для постійних постачальників.
- Компанії з переробки вторинної сировини. Великі компанії можуть пропонувати конкурентоспроможні ціни завдяки ефективним логістичним ланцюгам та високому обсягу обробки.
Перед здачею брухту варто порівняти ціни в кількох місцях, щоб знайти найвигіднішу пропозицію.
Ціни на алюміній в Україні в серпні
Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 40 до 60 грн;
- Вінницька область — від 45 до 65 грн;
- Волинська область — 50 до 70 грн;
- Дніпропетровська область — від 50 до 70 грн;
- Житомирська область — від 40 до 65 грн;
- Закарпатська область — від 50 до 70 грн;
- Запорізька область — від 60 до 80 грн;
- Івано-Франківська область — від 40 до 55 грн;
- Кіровоградська область — від 45 до 60 грн;
- Львівська область — від 30 до 45 грн;
- Миколаївська область — від 30 до 50 грн;
- Одеська область — від 40 до 60 грн;
- Полтавська область — від 30 до 50 грн;
- Рівненська область — від 40 до 55 грн;
- Сумська область — від 40 до 55 грн;
- Тернопільська область — від 50 до 70 грн;
- Харківська область — від 40 до 55 грн;
- Хмельницька область — від 40 до 60 грн;
- Черкаська область — від 40 до 55 грн;
- Чернівецька область — від 35 до 50 грн;
- Чернігівська область — від 40 до 60 грн.
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