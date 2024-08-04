Цена за 1 г золота в Украине на 4 августа 2024 года

Слитки золота. Фото: Bloomberg

В начале августа в Украине цены на золото выросли. Это произошло из-за нестабильности на мировых рынках и роста спроса на драгоценные металлы как надежного средства сохранения капитала.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в начале августа.

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Какое золото стоит дороже

На рынке драгоценных металлов цена золота находится в зависимости от его типа и чистоты. Самое дорогое инвестиционное золото, которое имеет самую высокую пробу — 999. Оно производится в виде слитков или монет и пользуется спросом среди инвесторов из-за своей высокой чистоты и ликвидности. Инвестиционное золото обычно не содержит примесей и считается самым ценным на рынке.

Ювелирное золото, которое используется для изготовления украшений, стоит несколько дешевле, поскольку обычно имеет более низкую пробу — от 585 до 750. Это означает, что в нем присутствуют примеси других металлов, которые придают прочность и изменяют цвет. Хотя такое золото и ценится за свою эстетическую ценность, оно не столь чисто и дорого, как инвестиционное золото.

Где дороже всего принимают золото

Куда выгоднее сдавать золото зависит от типа золота и ваших приоритетов. Для инвестиционного золота лучшим вариантом являются специализированные банки или финансовые учреждения, предлагающие выгодные условия покупки. Такие заведения обычно обеспечивают самые высокие цены за грамм, особенно если золото имеет сертификат подлинности. Инвесторы также могут воспользоваться услугами компаний, специализирующихся на покупке драгоценных металлов, поскольку у них есть опыт и ресурсы для точной оценки стоимости золота.

Ювелирное золото лучше сдавать в ломбарды или специализированные ювелирные магазины, занимающиеся скупкой изделий. Они могут предложить хорошие условия, включая возможность обмена на другие товары или денежные выплаты. Следует также учитывать местные рынки и частные объявления, где можно найти выгодные предложения. Однако в этом случае необходимо быть осторожным и убедиться в надежности покупателя во избежание мошенничества.

Цены на золото в Украине в августе

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 197,36 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 187,77 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 165,39 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 054,07 грн/грамм.

375 проба: 1 187,02 грн/грамм.

500 проба: 1 582,70 грн/грамм.

583 проба: 1 845,42 грн/грамм.

585 проба: 1 851,75 грн/грамм.

750 проба: 2 374,04 грн/грамм.

900 проба: 2 848,85 грн/грамм.

916 проба: 2 899,50 грн/грамм.

958 проба: 3 032,44 грн/грамм.

999 проба: 3 162,22 грн/грамм.

999,9 проба: 3 165,07 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 995 грн/грамм.

375 проба: 1 285 грн/грамм.

500 проба: 1 705 грн/грамм.

583 проба: 1 920 грн/грамм.

585 проба: 1 965 грн/грамм.

750 проба: 2 530 грн/грамм.

900 проба: 3 090 грн/грамм.

916 проба: 3 100 грн/грамм.

958 проба: 3 390 грн/грамм.

999 проба: 3 410 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и чермет.