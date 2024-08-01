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Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у серпні

1 серпня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 1 серпня 2024 року
Працівник сталеливарного цеху. Фото: пресслужба металургійного комбінату "Запоріжсталь"
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Станом на початок серпня ціни на мідь в Україні залишаються стабільно високими, що робить здачу мідного брухту вигідною справою. Така ситуація пояснюється високим попитом на мідь у промисловості та обмеженою пропозицією на ринку, спричиненою як глобальними економічними тенденціями, так і місцевими виробничими викликами.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у серпні.

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Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує працювати в Україні, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він підкреслив, що більшість інших металургійних заводів і гірничо-збагачувальних комбінатів знаходяться на сході країни, і їх відновлення стане можливим лише після закінчення військових дій і забезпечення безпеки. Крім того, експорт металургійної продукції наразі обмежений через використання українського зернового коридору.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив Пендзин.

Де краще здавати мідь на брухт

Щоб вигідно здавати мідь на брухт, важливо вибрати надійний пункт прийому. Рекомендується звертатися до перевірених компаній з хорошою репутацією, які пропонують конкурентні ціни. Для досягнення максимального прибутку слід очищати брухт від домішок, таких як ізоляція з кабелів, оскільки чиста мідь оцінюється вище.

Необхідно також порівнювати ціни у кількох пунктах прийому перед остаточним рішенням. Важливо перевірити, що компанії мають всі необхідні ліцензії і документи для легальної діяльності. Деякі пункти прийому можуть пропонувати послугу безкоштовного транспортування брухту, що може зекономити ваші витрати.

Ціни на брухт міді в Україні у серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 1 серпня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 225 до 270 грн;
  • Вінницька область — від 240 до 280 грн;
  • Дніпропетровська область — від 230 до 265 грн;
  • Житомирська область — від 235 до 270 грн;
  • Закарпатська область — від 250 до 280 грн;
  • Запорізька область — від 230 до 270 грн;
  • Івано-Франківська область — від 240 до 270 грн;
  • Кіровоградська область — від 235 до 265 грн;
  • Львівська область — від 230 до 265 грн;
  • Миколаївська область — від 220 до 265 грн;
  • Одеська область — від 240 до 285 грн;
  • Полтавська область — від 220 до 250 грн;
  • Сумська область — від 225 до 260 грн;
  • Тернопільська область — від 220 до 250 грн;
  • Харківська область — від 240 до 280 грн;
  • Хмельницька область — від 250 до 275 грн;
  • Черкаська область — від 250 до 275 грн;
  • Чернівецька область — від 235 до 265 грн;
  • Чернігівська область — від 250 до 285 грн.

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