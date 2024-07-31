Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 31 липня 2024 року

Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня
Залізні сплави у поєднанні з вуглецем або іншими елементами, як і саме залізо, називаються чорними металами. Ці матеріали вважаються одними з найважливіших для людства та широко використовуються у будівництві, машинобудуванні, виробництві побутової техніки та інших промислових галузях. Переробка чорних металів допомагає скоротити обсяг відходів, знижує шкоду для довкілля та може приносити значний дохід.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні наприкінці липня.
Цікаві факти про чорні метали
Дев'яносто відсотків усіх металів, що підлягають переробці у наші дні, становлять залізо. Основна його частина йде на виробництво сталі, сплаву заліза з вуглецем, який широко застосовується у промисловості та цивільному будівництві, наприклад, для створення залізобетону.
Сталь є сплавом заліза і вуглецю, де вміст вуглецю становить від 0,02 до 2,14%. Завдяки цьому сталь стає міцнішою, ніж чисте залізо, але менш крихкою порівняно з чавуном. Історія сталі налічує понад 3800 років. Перші згадки про неї виявлені в давньоєгипетських джерелах 1800 до н.е. На той час сталь виготовлялася з метеоритного заліза.
Чавун, володіючи високою теплоємністю, ідеально підходить для виготовлення печей та камінів. Крім того, він широко використовується у виробництві чавунних опалювальних радіаторів.
Носову частину військового транспортного корабля USS New York виготовлено зі сталі, отриманої з уламків Світового торгового центру, на згадку про теракт 11 вересня.
Попри великі запаси заліза на нашій планеті, вони не є нескінченними. Вчені оцінюють, що заліза, придатного для видобутку, вистачить лише на сторіччя за поточних темпів споживання та технологій. Однак у Сонячній системі знайдено астероїд 16 Психея, що містить достатньо заліза, щоб задовольнити потреби планети на тривалий термін. Цей астероїд вважається оголеним залізним ядром протопланети.
Яка ситуація з металургією в Україні
За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він наголошує, що обговорювати іноземні інвестиції у відродження української металургійної промисловості буде можливим лише після досягнення Україною перемоги.
"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.
Новак зазначає, що відновлення української металургійної промисловості після війни вимагатиме десятків мільярдів доларів інвестицій.
Ціни на чормет в Україні у липні
Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:
Київська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;
Вінницька область — від 4,5 грн до 5,5 грн;
Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн;
Житомирська область — від 4, грн до 5,5 грн;
Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;
Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;
Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;
Кіровоградська область — від 3,5 грн до 5 грн;
Львівська область — від 5 грн до 6 грн;
Миколаївська область — від 3 грн до 4 грн;
Одеська область — від 5,5 грн до 6 грн;
Полтавська область — від 4,5 грн до 5 грн;
Сумська область — від 2,5 до 5,5 грн;
Тернопільська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;
Харківська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;
Хмельницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;
Черкаська область — від 3 грн до 5 грн;
Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;
Чернігівська область — від 3 грн до 4 грн.
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