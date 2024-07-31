Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 31 липня 2024 року

Відливання металу. Фото: thomasnet.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Залізні сплави у поєднанні з вуглецем або іншими елементами, як і саме залізо, називаються чорними металами. Ці матеріали вважаються одними з найважливіших для людства та широко використовуються у будівництві, машинобудуванні, виробництві побутової техніки та інших промислових галузях. Переробка чорних металів допомагає скоротити обсяг відходів, знижує шкоду для довкілля та може приносити значний дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні наприкінці липня.

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Цікаві факти про чорні метали

Дев'яносто відсотків усіх металів, що підлягають переробці у наші дні, становлять залізо. Основна його частина йде на виробництво сталі, сплаву заліза з вуглецем, який широко застосовується у промисловості та цивільному будівництві, наприклад, для створення залізобетону.

Сталь є сплавом заліза і вуглецю, де вміст вуглецю становить від 0,02 до 2,14%. Завдяки цьому сталь стає міцнішою, ніж чисте залізо, але менш крихкою порівняно з чавуном. Історія сталі налічує понад 3800 років. Перші згадки про неї виявлені в давньоєгипетських джерелах 1800 до н.е. На той час сталь виготовлялася з метеоритного заліза.

Чавун, володіючи високою теплоємністю, ідеально підходить для виготовлення печей та камінів. Крім того, він широко використовується у виробництві чавунних опалювальних радіаторів.

Носову частину військового транспортного корабля USS New York виготовлено зі сталі, отриманої з уламків Світового торгового центру, на згадку про теракт 11 вересня.

Попри великі запаси заліза на нашій планеті, вони не є нескінченними. Вчені оцінюють, що заліза, придатного для видобутку, вистачить лише на сторіччя за поточних темпів споживання та технологій. Однак у Сонячній системі знайдено астероїд 16 Психея, що містить достатньо заліза, щоб задовольнити потреби планети на тривалий термін. Цей астероїд вважається оголеним залізним ядром протопланети.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він наголошує, що обговорювати іноземні інвестиції у відродження української металургійної промисловості буде можливим лише після досягнення Україною перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

Новак зазначає, що відновлення української металургійної промисловості після війни вимагатиме десятків мільярдів доларів інвестицій.

Ціни на чормет в Україні у липні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 4, грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Львівська область — від 5 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 4 грн;

Одеська область — від 5,5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 5 грн;

Сумська область — від 2,5 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 4 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, мідь та золото.