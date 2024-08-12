Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на алюміній в Україні почали падати — скільки коштує 1 кг брухту в серпні arrow

Ціни на алюміній в Україні почали падати — скільки коштує 1 кг брухту в серпні

12 серпня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 12 серпня 2024 року
Виплавка металу. Фото: Reuters
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні ціни на алюміній почали знижуватися через зменшення глобального попиту та стабілізацію виробничих потужностей. Виробники зазначають, що зменшення цін відбувається на тлі зниження вартості на сировину та спаду вибудовування металу в індустріальних секторах.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 12 серпня.

Читайте також:

Як вигідно продати брухт алюмінію

Щоб вигідно продати брухт алюмінію, дотримуйтеся таких порад:

  • Оцінка якості брухту. Переконайтеся, що брухт алюмінію чистий та без домішок. Чистий алюміній має вищу цінність на ринку.
  • Збір інформації про ціни. Перевірте актуальні ціни на брухт алюмінію у різних покупців. Ціни можуть варіюватися залежно від регіону і якості матеріалу.
  • Порівняння покупців. Зв’яжіться з кількома компаніями, які приймають алюмінієвий брухт, і порівняйте їхні пропозиції. Це допоможе вам вибрати найбільш вигідний варіант.
  • Уточнення умов. Переконайтесь, що ви розумієте умови продажу, включаючи можливі витрати на транспортування та будь-які додаткові збори.
  • Продаж великими партіями. Продаж великої кількості брухту за один раз може забезпечити кращу ціну. Збирайте і зберігайте брухт до утворення значного обсягу.
  • Перевірка репутації. Працюйте з перевіреними компаніями та майстернями з добрим відгуками. Це допоможе уникнути можливого шахрайства.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами Олега Пендзина з Економічного дискусійного клубу, війна з Росією серйозно вдарила по металургійній промисловості України. У 2021 році українські підприємства виробляли 21 мільйон тонн чавуну, але до 2023 року цей обсяг зменшився до 6 мільйонів тонн. Також відбулося суттєве зниження виробництва сталі. 

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — додав експерт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 40 до 65 грн;
  • Вінницька область — від 40 до 60 грн;
  • Волинська область — 40 до 60 грн;
  • Дніпропетровська область — від 40 до 65 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 55 грн;
  • Закарпатська область — від 50 до 65 грн;
  • Запорізька область — від 50 до 70 грн;
  • Івано-Франківська область — від 40 до 60 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 55 грн;
  • Львівська область — від 40 до 55 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 50 грн;
  • Одеська область — від 40 до 60 грн;
  • Полтавська область — від 40 до 55 грн;
  • Рівненська область — від 40 до 50 грн;
  • Сумська область — від 40 до 55 грн;
  • Тернопільська область  —  від 50 до 65 грн;
  • Харківська область —  від 45 до 60 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 55 грн;
  • Черкаська область — від 40 до 50 грн;
  • Чернівецька область — від 40 до 50 грн;
  • Чернігівська область — від 40 до 55 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та золото.

гроші ціни в Україні ціни вторинна переробка вторсировина алюміній метал металобрухт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на алюміній в Україні почали падати — скільки коштує 1 кг брухту в серпні

06:30 В Україні зросли ціни на ячмінь — скільки коштує тонна зерна у серпні

06:17 ЗСУ полонили гламурного "кадирівця" — носив спортивний костюм за 1 000 доларів

06:10 Українці можуть отримувати понад 5 тис. грн пенсії — що для цього треба

06:01 Ощадбанк відмовився повертати клієнтці майже 110 тис. грн, які зникли з її картки — що вирішив суд

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

05:43 Гелікоптер впав на дах готелю — сотні людей евакуювали

05:39 На Херсонщині лікарка виписувала довідки про непридатність до мобілізації — як її покарав суд

Оновлено

05:26 Небезпека знову шириться областями — яка причина оголошення повітряної тривоги

05:21 Може мучити спрага — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

05:08 Можуть вдарити сотнею ракет — Київ готується до помсти Москви за Курську область

06:40 Ціни на алюміній в Україні почали падати — скільки коштує 1 кг брухту в серпні

06:30 В Україні зросли ціни на ячмінь — скільки коштує тонна зерна у серпні

06:17 ЗСУ полонили гламурного "кадирівця" — носив спортивний костюм за 1 000 доларів

06:10 Українці можуть отримувати понад 5 тис. грн пенсії — що для цього треба

06:01 Ощадбанк відмовився повертати клієнтці майже 110 тис. грн, які зникли з її картки — що вирішив суд

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

05:43 Гелікоптер впав на дах готелю — сотні людей евакуювали

05:39 На Херсонщині лікарка виписувала довідки про непридатність до мобілізації — як її покарав суд

Оновлено

05:26 Небезпека знову шириться областями — яка причина оголошення повітряної тривоги

05:21 Може мучити спрага — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

05:08 Можуть вдарити сотнею ракет — Київ готується до помсти Москви за Курську область

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови