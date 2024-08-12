Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 12 серпня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

В Україні ціни на алюміній почали знижуватися через зменшення глобального попиту та стабілізацію виробничих потужностей. Виробники зазначають, що зменшення цін відбувається на тлі зниження вартості на сировину та спаду вибудовування металу в індустріальних секторах.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 12 серпня.

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Як вигідно продати брухт алюмінію

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Яка ситуація з металургією в Україні

За словами Олега Пендзина з Економічного дискусійного клубу, війна з Росією серйозно вдарила по металургійній промисловості України. У 2021 році українські підприємства виробляли 21 мільйон тонн чавуну, але до 2023 року цей обсяг зменшився до 6 мільйонів тонн. Також відбулося суттєве зниження виробництва сталі.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — додав експерт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 65 грн;

Вінницька область — від 40 до 60 грн;

Волинська область — 40 до 60 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 65 грн;

Житомирська область — від 40 до 55 грн;

Закарпатська область — від 50 до 65 грн;

Запорізька область — від 50 до 70 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 60 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 55 грн;

Львівська область — від 40 до 55 грн;

Миколаївська область — від 40 до 50 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 40 до 55 грн;

Рівненська область — від 40 до 50 грн;

Сумська область — від 40 до 55 грн;

Тернопільська область — від 50 до 65 грн;

Харківська область — від 45 до 60 грн;

Хмельницька область — від 40 до 55 грн;

Черкаська область — від 40 до 50 грн;

Чернівецька область — від 40 до 50 грн;

Чернігівська область — від 40 до 55 грн.

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