Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 12 серпня 2024 року

Ціни на алюміній в Україні почали падати — скільки коштує 1 кг брухту в серпні
В Україні ціни на алюміній почали знижуватися через зменшення глобального попиту та стабілізацію виробничих потужностей. Виробники зазначають, що зменшення цін відбувається на тлі зниження вартості на сировину та спаду вибудовування металу в індустріальних секторах.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 12 серпня.
Як вигідно продати брухт алюмінію
Щоб вигідно продати брухт алюмінію, дотримуйтеся таких порад:
- Оцінка якості брухту. Переконайтеся, що брухт алюмінію чистий та без домішок. Чистий алюміній має вищу цінність на ринку.
- Збір інформації про ціни. Перевірте актуальні ціни на брухт алюмінію у різних покупців. Ціни можуть варіюватися залежно від регіону і якості матеріалу.
- Порівняння покупців. Зв’яжіться з кількома компаніями, які приймають алюмінієвий брухт, і порівняйте їхні пропозиції. Це допоможе вам вибрати найбільш вигідний варіант.
- Уточнення умов. Переконайтесь, що ви розумієте умови продажу, включаючи можливі витрати на транспортування та будь-які додаткові збори.
- Продаж великими партіями. Продаж великої кількості брухту за один раз може забезпечити кращу ціну. Збирайте і зберігайте брухт до утворення значного обсягу.
- Перевірка репутації. Працюйте з перевіреними компаніями та майстернями з добрим відгуками. Це допоможе уникнути можливого шахрайства.
Яка ситуація з металургією в Україні
За словами Олега Пендзина з Економічного дискусійного клубу, війна з Росією серйозно вдарила по металургійній промисловості України. У 2021 році українські підприємства виробляли 21 мільйон тонн чавуну, але до 2023 року цей обсяг зменшився до 6 мільйонів тонн. Також відбулося суттєве зниження виробництва сталі.
"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — додав експерт.
Ціни на алюміній в Україні
Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 40 до 65 грн;
- Вінницька область — від 40 до 60 грн;
- Волинська область — 40 до 60 грн;
- Дніпропетровська область — від 40 до 65 грн;
- Житомирська область — від 40 до 55 грн;
- Закарпатська область — від 50 до 65 грн;
- Запорізька область — від 50 до 70 грн;
- Івано-Франківська область — від 40 до 60 грн;
- Кіровоградська область — від 40 до 55 грн;
- Львівська область — від 40 до 55 грн;
- Миколаївська область — від 40 до 50 грн;
- Одеська область — від 40 до 60 грн;
- Полтавська область — від 40 до 55 грн;
- Рівненська область — від 40 до 50 грн;
- Сумська область — від 40 до 55 грн;
- Тернопільська область — від 50 до 65 грн;
- Харківська область — від 45 до 60 грн;
- Хмельницька область — від 40 до 55 грн;
- Черкаська область — від 40 до 50 грн;
- Чернівецька область — від 40 до 50 грн;
- Чернігівська область — від 40 до 55 грн.
Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та золото.
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