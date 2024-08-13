Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 13 серпня 2024 року

Виготовлення металів. Фото: mining.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку з унікальними властивостями, завдяки яким вона є популярним та цінним матеріалом. Її широко використовують у машинобудуванні, електротехніці, сантехніці, ювелірній справі та інших галузях промисловості. Наприклад, у машинобудуванні латунь застосовується для виготовлення деталей і вузлів, а в електротехніці — для створення контактів і роз'ємів. Латунь також є екологічним матеріалом, який можна переробляти та повторно використовувати, що дозволяє заробляти на її утилізації.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у серпні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — матеріал з високою стійкістю до корозії, що робить цей сплав потрібним у машино- та суднобудуванні. Крім того, завдяки своїм естетичним якостям, латунь широко використовується для створення різних побутових та декоративних предметів, таких як застібки, кутки для прикраси книг, хрести, а також ордени та медалі.

Латунь має високу пластичність, що дозволяє легко надавати їй складні форми та конструкції. Її можна штампувати, прокатувати або екструдувати, зберігаючи при цьому структурну цілісність металу.

Цей сплав використовувався у різних цивілізаціях, включаючи Китай, Грецію, Індію та Рим. Історичні дані свідчать, що латунь була вперше виготовлена ​​римлянами на початку нашої ери шляхом сплавлення міді з галмеєм — цинковою рудою.

У середні віки латунь стала популярною для виготовлення монет, декоративних предметів та зброї. Розширення торгових шляхів сприяло її широкому використанню та впливу у різних регіонах.

Латунь активно використовують у виробництві музичних інструментів. Духові інструменти, такі як труби, саксофони та валторни, виготовляються з латунних сплавів.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні продовжує роботу лише одне велике металургійне підприємство — завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення стане можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також додав, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас прямує зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на латунь в Україні у серпні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 13 серпня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 125 до 160 грн;

Вінницька область — від 150 до 170 грн;

Волинська область — від 150 до 170 грн;

Дніпропетровська область — від 155 до 185 грн;

Житомирська область — від 125 до 155 грн;

Закарпатська область — від 120 до 170 грн;

Запорізька область — від 160 до 190 грн;

Івано-Франківська область — від 130 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 140 до 165 грн;

Львівська область — від 125 до 150 грн;

Миколаївська область — від 130 до 150 грн;

Одеська область — від 140 до 170 грн;

Полтавська область — від 140 до 160 грн;

Рівненська область — від 145 до 160 грн;

Сумська область — від 150 до 160 грн;

Тернопільська область — від 140 до 160 грн;

Харківська область — від 160 до 190 грн;

Хмельницька область — від 155 до 175 грн;

Черкаська область — від 165 до 180 грн;

Чернівецька область — від 140 до 165 грн;

Чернігівська область — від 165 до 180 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та золото.