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В Украине растут цены на медь — сколько стоит 1 кг лома в августе

16 августа 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 16 августа 2024 года
Переработка металла. Фото: Mining.com
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последние дни цены на медь в Украине несколько повысились, что делает продажу лома еще более выгодным. Этот рост обусловлен увеличением спроса на медь на международных рынках и ограниченными поставками сырья.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в августе.

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Чтобы выгодно сдать медь на лом, следует выбирать места, где предлагаются самые высокие цены и лучшие условия. Вот несколько вариантов:

  • Специализированные пункты приема металлолома. Эти пункты обычно предлагают самые высокие цены на медь. Они ориентируются на переплавку и переработку металлов, поэтому заинтересованы в чистом и качественном сырье.
  • Крупные компании и заводы по переработке металла. Такие предприятия могут предлагать лучшие условия, поскольку работают с большими объемами и могут предложить более выгодные цены.
  • Оптовые покупатели. Если у вас есть большой объем медного лома, оптовые покупатели могут предложить более выгодную цену, поскольку они заинтересованы в крупных партиях.
  • Местные пункты приёма. Если у вас нет возможности доставить медь в большие города, стоит искать пункты приема в своем регионе. Хотя цены могут быть несколько ниже, транспортные расходы будут минимальны.
  • Онлайн-платформы и аукционы. Некоторые платформы позволяют выставлять металлолом на продажу, где вы можете получить конкурентные предложения от разных покупателей.

Сравните условия в нескольких местах, учитывая стоимость транспортировки и возможные дополнительные затраты, чтобы найти самый выгодный вариант для сдачи меди.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отмечает, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он подчеркивает, что реальные инвестиции в восстановление украинской металлургии станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на лом меди в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 16 августа 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 230 до 275 грн;
  • Винницкая область — от 220 до 280 грн;
  • Днепропетровская область — от 230 до 270 грн;
  • Житомирская область — от 235 до 280 грн;
  • Закарпатская область — от 230 до 275 грн;
  • Запорожская область — от 225 до 270 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 245 до 295 грн;
  • Кировоградская область — от 235 до 280 грн;
  • Львовская область — от 235 до 275 грн;
  • Николаевская область — от 230 до 280 грн;
  • Одесская область — от 240 до 285 грн;
  • Полтавская область — от 220 до 265 грн;
  • Сумская область — от 220 до 270 грн;
  • Тернопольская область — от 210 до 250 грн;
  • Харьковская область — от 240 до 290 грн;
  • Хмельницкая область — от 225 до 270 грн;
  • Черкасская область — от 245 до 285 грн;
  • Черновицкая область — от 225 до 280 грн;
  • Черниговская область — от 245 до 290 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на алюминий, чермет и золото.

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