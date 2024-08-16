Цены на медь и цветные металлы в Украине на 16 августа 2024 года

Переработка металла. Фото: Mining.com

За последние дни цены на медь в Украине несколько повысились, что делает продажу лома еще более выгодным. Этот рост обусловлен увеличением спроса на медь на международных рынках и ограниченными поставками сырья.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в августе.

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Чтобы выгодно сдать медь на лом, следует выбирать места, где предлагаются самые высокие цены и лучшие условия. Вот несколько вариантов:

Специализированные пункты приема металлолома. Эти пункты обычно предлагают самые высокие цены на медь. Они ориентируются на переплавку и переработку металлов, поэтому заинтересованы в чистом и качественном сырье.

Эти пункты обычно предлагают самые высокие цены на медь. Они ориентируются на переплавку и переработку металлов, поэтому заинтересованы в чистом и качественном сырье. Крупные компании и заводы по переработке металла. Такие предприятия могут предлагать лучшие условия, поскольку работают с большими объемами и могут предложить более выгодные цены.

Такие предприятия могут предлагать лучшие условия, поскольку работают с большими объемами и могут предложить более выгодные цены. Оптовые покупатели. Если у вас есть большой объем медного лома, оптовые покупатели могут предложить более выгодную цену, поскольку они заинтересованы в крупных партиях.

Если у вас есть большой объем медного лома, оптовые покупатели могут предложить более выгодную цену, поскольку они заинтересованы в крупных партиях. Местные пункты приёма. Если у вас нет возможности доставить медь в большие города, стоит искать пункты приема в своем регионе. Хотя цены могут быть несколько ниже, транспортные расходы будут минимальны.

Если у вас нет возможности доставить медь в большие города, стоит искать пункты приема в своем регионе. Хотя цены могут быть несколько ниже, транспортные расходы будут минимальны. Онлайн-платформы и аукционы. Некоторые платформы позволяют выставлять металлолом на продажу, где вы можете получить конкурентные предложения от разных покупателей.

Сравните условия в нескольких местах, учитывая стоимость транспортировки и возможные дополнительные затраты, чтобы найти самый выгодный вариант для сдачи меди.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отмечает, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он подчеркивает, что реальные инвестиции в восстановление украинской металлургии станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на лом меди в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 16 августа 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 230 до 275 грн;

Винницкая область — от 220 до 280 грн;

Днепропетровская область — от 230 до 270 грн;

Житомирская область — от 235 до 280 грн;

Закарпатская область — от 230 до 275 грн;

Запорожская область — от 225 до 270 грн;

Ивано-Франковская область — от 245 до 295 грн;

Кировоградская область — от 235 до 280 грн;

Львовская область — от 235 до 275 грн;

Николаевская область — от 230 до 280 грн;

Одесская область — от 240 до 285 грн;

Полтавская область — от 220 до 265 грн;

Сумская область — от 220 до 270 грн;

Тернопольская область — от 210 до 250 грн;

Харьковская область — от 240 до 290 грн;

Хмельницкая область — от 225 до 270 грн;

Черкасская область — от 245 до 285 грн;

Черновицкая область — от 225 до 280 грн;

Черниговская область — от 245 до 290 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на алюминий, чермет и золото.