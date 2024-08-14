Ціна за 1 г золота в Україні станом на 13 серпня 2024 року

Зливок золота. Фото: Yasser Al-Zayyat / AFP

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — один із найцінніших металів у світі. Воно не тільки легко піддається формуванню та обробці, але й має відмінну електропровідність, а також не тьмяніє з часом. Ці якості роблять золото незамінним у промисловості, медицині та технологіях. Ймовірно, жоден інший метал не користувався такою повагою упродовж всієї історії: практично кожна цивілізація використовувала золото як символ влади, краси, чистоти та досягнень.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у серпні.

Читайте також:

Цікаві факти про золото

Золото протягом тисяч років використовувалося для створення декоративних предметів та ювелірних прикрас. У наш час до 80 відсотків золота, що видобувається і переробляється, використовується в ювелірній промисловості.

Однією з причин популярності цього блискучого металу в ювелірній справі є його ковкі властивості: золото можна витягувати у дріт, кувати в листи та відливати у форми. Чисте золото, відоме як 24-каратне, дуже м'яке. Щоб збільшити його міцність, зазвичай такий метал сплавляють з іншими, такими як мідь, срібло чи платина.

Золото не тільки надає цінності ювелірним виробам, воно також тривалий час використовувалося як обмінний засіб — гроші. Перші відомі випадки використання золота в цих цілях задокументовані ще у 560 році до нашої ери. Сьогодні багато урядів, приватних осіб та установ тримають золото у вигляді зливків.

Золото не іржавіє, як залізо, — на нього не діє вода чи кисень в повітрі. Також воно не тьмяніє, як срібло, тому що на нього не впливають сполуки сірки. Однак золото розчиняється в царській горілці — суміші соляної та азотної кислот.

Усі країни приймають золото як оплату міжнародних боргів, хоча такі платежі зустрічаються рідко. В офіційних запасах світових урядів зберігається близько 38 тисяч тонн золота. Майже все воно представлене у вигляді брусків, відомих як зливки.

Як найдорожче здати золото в ломбард

В Україні ломбарди надають послуги всім повнолітнім громадянам, які бажають закласти чи продати золоті вироби. Слід зазначити, що ціни на золото в ломбардах зазвичай нижчі, ніж в ювелірних магазинах, оскільки ломбарди оцінюють тільки вартість металу, не враховуючи роботу ювеліра.

Вироби з дорогоцінним камінням також приймаються до ломбардів, проте їх оцінка здійснюється виключно за вагою золота. Наявність проби на виробі має другорядне значення, оскільки якість металу перевіряється безпосередньо на місці.

Більшість золотих виробів можна закласти в ломбард, але є винятки, такі як самородки, зубопротези, металеві відходи, сусальне золото, ордени, медалі, лабораторні деталі та напівфабрикати для ювелірних виробів.

У разі продажу прикраси, а не її застави, рекомендується заздалегідь повідомити про це для отримання більш вигідної пропозиції. Також важливо очистити виріб від забруднень.

Ціни на золото можуть змінюватися, залежно від ломбарду, тому доцільно порівняти пропозиції кількох установ. При собі необхідно мати паспорт для підтвердження віку.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 207,91 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 198,29 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 175,83 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 057,55 грн/грам.

375 проба: 1 190,94 грн/грам.

500 проба: 1 587,92 грн/грам.

583 проба: 1 851,51 грн/грам.

585 проба: 1 857,86 грн/грам.

750 проба: 2 381,87 грн/грам.

900 проба: 2 858,25 грн/грам.

916 проба: 2 909,06 грн/грам.

958 проба: 3 042,45 грн/грам.

999 проба: 3 172,65 г рн/грам.

999,9 проба: 3 175,51 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 027,5 грн/грам.

375 проба: 1 242,43 грн/грам.

500 проба: 1 662,55 грн/грам.

583 проба: 1 968,29 грн/грам.

585 проба: 1 972,22 грн/грам.

750 проба: 2 532,09 грн/грам.

900 проба: 3 090,34 грн/грам.

916 проба: 3 094,42 грн/грам.

958 проба: 3 332,34 грн/грам.

999 проба: 3 350,00 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та латунь.