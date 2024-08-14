Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні arrow

В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

14 серпня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 13 серпня 2024 року
Зливок золота. Фото: Yasser Al-Zayyat / AFP
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Золото — один із найцінніших металів у світі. Воно не тільки легко піддається формуванню та обробці, але й має відмінну електропровідність, а також не тьмяніє з часом. Ці якості роблять золото незамінним у промисловості, медицині та технологіях. Ймовірно, жоден інший метал не користувався такою повагою упродовж всієї історії: практично кожна цивілізація використовувала золото як символ влади, краси, чистоти та досягнень.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у серпні.

Читайте також:

Цікаві факти про золото

Золото протягом тисяч років використовувалося для створення декоративних предметів та ювелірних прикрас. У наш час до 80 відсотків золота, що видобувається і переробляється, використовується в ювелірній промисловості.

Однією з причин популярності цього блискучого металу в ювелірній справі є його ковкі властивості: золото можна витягувати у дріт, кувати в листи та відливати у форми. Чисте золото, відоме як 24-каратне, дуже м'яке. Щоб збільшити його міцність, зазвичай такий метал сплавляють з іншими, такими як мідь, срібло чи платина.

Золото не тільки надає цінності ювелірним виробам, воно також тривалий час використовувалося як обмінний засіб — гроші. Перші відомі випадки використання золота в цих цілях задокументовані ще у 560 році до нашої ери. Сьогодні багато урядів, приватних осіб та установ тримають золото у вигляді зливків.

Золото не іржавіє, як залізо, — на нього не діє вода чи кисень в повітрі. Також воно не тьмяніє, як срібло, тому що на нього не впливають сполуки сірки. Однак золото розчиняється в царській горілці — суміші соляної та азотної кислот.

Усі країни приймають золото як оплату міжнародних боргів, хоча такі платежі зустрічаються рідко. В офіційних запасах світових урядів зберігається близько 38 тисяч тонн золота. Майже все воно представлене у вигляді брусків, відомих як зливки.

Як найдорожче здати золото в ломбард

В Україні ломбарди надають послуги всім повнолітнім громадянам, які бажають закласти чи продати золоті вироби. Слід зазначити, що ціни на золото в ломбардах зазвичай нижчі, ніж в ювелірних магазинах, оскільки ломбарди оцінюють тільки вартість металу, не враховуючи роботу ювеліра.

Вироби з дорогоцінним камінням також приймаються до ломбардів, проте їх оцінка здійснюється виключно за вагою золота. Наявність проби на виробі має другорядне значення, оскільки якість металу перевіряється безпосередньо на місці.

Більшість золотих виробів можна закласти в ломбард, але є винятки, такі як самородки, зубопротези, металеві відходи, сусальне золото, ордени, медалі, лабораторні деталі та напівфабрикати для ювелірних виробів.

У разі продажу прикраси, а не її застави, рекомендується заздалегідь повідомити про це для отримання більш вигідної пропозиції. Також важливо очистити виріб від забруднень.

Ціни на золото можуть змінюватися, залежно від ломбарду, тому доцільно порівняти пропозиції кількох установ. При собі необхідно мати паспорт для підтвердження віку.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 207,91 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 198,29 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 175,83 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 057,55 грн/грам.

375 проба: 1 190,94  грн/грам.

500 проба: 1 587,92   грн/грам.

583 проба: 1 851,51 грн/грам.

585 проба: 1 857,86 грн/грам.

750 проба: 2 381,87 грн/грам.

900 проба: 2 858,25 грн/грам.

916 проба: 2 909,06 грн/грам.

958 проба: 3 042,45 грн/грам.

999 проба: 3 172,65   г  рн/грам.

999,9 проба: 3 175,51 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

333 проба: 1 027,5 грн/грам.

375 проба: 1 242,43 грн/грам.

500 проба: 1 662,55  грн/грам.

583 проба: 1 968,29 грн/грам.

585 проба: 1 972,22 грн/грам.

750 проба: 2 532,09 грн/грам.

900 проба: 3 090,34 грн/грам.

916 проба: 3 094,42 грн/грам.

958 проба: 3 332,34 грн/грам.

999 проба: 3 350,00 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідьчормет та латунь.

гроші ціни в Україні дорогоцінні метали ціни золото вторсировина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Черги на кордоні України — де сьогодні чекати довгих заторів

07:30 В Україні суди скасовують 88% штрафів від ТЦК

07:27 У Бєлгородській області запровадили режим НС регіонального рівня

07:21 На Львівщині військовий три місяці не був на службі — що вирішив суд

07:10 Блокування підозрілих операцій у ПриватБанку — клієнтів відправляють до суду

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

06:37 Байден заявив, що вторгнення ЗСУ до Курської області створює серйозну дилему для Путіна

06:35 США схвалили продаж Ізраїлю літаків F-35 та зброї на суму 20 мільярдів доларів

06:30 В Україні стрімко дорожчає пшениця — скільки коштує тонна зерна у серпні

06:30 Єдиний випадок, коли можна оскаржити постанову ТЦК

07:30 Черги на кордоні України — де сьогодні чекати довгих заторів

07:30 В Україні суди скасовують 88% штрафів від ТЦК

07:27 У Бєлгородській області запровадили режим НС регіонального рівня

07:21 На Львівщині військовий три місяці не був на службі — що вирішив суд

07:10 Блокування підозрілих операцій у ПриватБанку — клієнтів відправляють до суду

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

06:37 Байден заявив, що вторгнення ЗСУ до Курської області створює серйозну дилему для Путіна

06:35 США схвалили продаж Ізраїлю літаків F-35 та зброї на суму 20 мільярдів доларів

06:30 В Україні стрімко дорожчає пшениця — скільки коштує тонна зерна у серпні

06:30 Єдиний випадок, коли можна оскаржити постанову ТЦК

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження