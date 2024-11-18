Ціни на мідь в Україні станом на 18 листопада 2024 року

Пакування міді. Фото: Reuters

У листопаді 2024 року ціни на мідь в Україні за останній тиждень зазнали незначного підвищення, що зробило здачу мідного брухту більш вигідною. Особливо це стосується центральних регіонів, де спостерігається активніший попит на метал. Причина зростання вартості пов'язана з низьким рівнем пропозиції на ринку, а також стабільним попитом з боку переробних підприємств.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 18 листопада.

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Де вигідніше продати мідь

В умовах зростаючого попиту, особливо в переробних підприємствах, ціна на мідь залишатиметься стабільно високою, що дає можливість отримати вигідні умови для здачі брухту. Мідь, як один з найбільш цінних металів, користується попитом не тільки у великих промислових центрах, а й в регіонах з розвиненою металургійною інфраструктурою.

Найбільш вигідно здавати мідь на брухт у центральних областях України, де ціни на метал найвищі через наявність численних пунктів прийому та переробних підприємств. Тут є можливість отримати кращі тарифи за мідний брухт, оскільки попит на перероблену мідь для виробництва нових кабелів та інших промислових товарів значно зріс. Тому для власників брухту цей період є вдалим для отримання максимальної вигоди від продажу.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак відзначив інтерес іноземних інвесторів до різних секторів української економіки, включаючи металургію. Проте, за його словами, реальні інвестиції у відновлення української металургії з боку закордонних інвесторів стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — заявив експерт.

Новак додав, що для відродження металургійної галузі після закінчення бойових дій знадобиться фінансування у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на мідь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг міді станом на 18 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 230 до 295 грн;

Вінницька область — від 305 до 315 грн;

Дніпропетровська область — від 300 до 330 грн;

Житомирська область — від 240 до 275 грн;

Закарпатська область — від 260 до 295 грн;

Запорізька область — від 320 до 345 грн;

Івано-Франківська область — від 300 до 345 грн;

Кіровоградська область — від 230 до 280 грн;

Львівська область — від 180 до 250 грн;

Миколаївська область — від 240 до 300 грн;

Одеська область — від 240 до 280 грн;

Полтавська область — від 270 до 310 грн;

Сумська область — від 200 до 280 грн;

Тернопільська область — від 220 до 250 грн;

Харківська область — від 265 до 300 грн;

Хмельницька область — від 250 до 290 грн;

Черкаська область — від 245 до 270 грн;

Чернівецька область — від 250 до 280 грн;

Чернігівська область — від 240 до 270 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує латунь в Україні. Ще ми зібрали ціни на чормет, золото та алюміній.