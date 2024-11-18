Ціни на мідь в Україні станом на 18 листопада 2024 року

Ціни на мідь вигідно зростають — скільки коштує брухт в листопаді
У листопаді 2024 року ціни на мідь в Україні за останній тиждень зазнали незначного підвищення, що зробило здачу мідного брухту більш вигідною. Особливо це стосується центральних регіонів, де спостерігається активніший попит на метал. Причина зростання вартості пов'язана з низьким рівнем пропозиції на ринку, а також стабільним попитом з боку переробних підприємств.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 18 листопада.
Де вигідніше продати мідь
В умовах зростаючого попиту, особливо в переробних підприємствах, ціна на мідь залишатиметься стабільно високою, що дає можливість отримати вигідні умови для здачі брухту. Мідь, як один з найбільш цінних металів, користується попитом не тільки у великих промислових центрах, а й в регіонах з розвиненою металургійною інфраструктурою.
Найбільш вигідно здавати мідь на брухт у центральних областях України, де ціни на метал найвищі через наявність численних пунктів прийому та переробних підприємств. Тут є можливість отримати кращі тарифи за мідний брухт, оскільки попит на перероблену мідь для виробництва нових кабелів та інших промислових товарів значно зріс. Тому для власників брухту цей період є вдалим для отримання максимальної вигоди від продажу.
Яка ситуація з металургією в Україні
Економіст Андрій Новак відзначив інтерес іноземних інвесторів до різних секторів української економіки, включаючи металургію. Проте, за його словами, реальні інвестиції у відновлення української металургії з боку закордонних інвесторів стануть можливими лише після перемоги України.
"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — заявив експерт.
Новак додав, що для відродження металургійної галузі після закінчення бойових дій знадобиться фінансування у розмірі десятків мільярдів доларів.
Ціни на мідь в Україні у листопаді
Середні ціни на 1 кг міді станом на 18 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:
- Київська область — від 230 до 295 грн;
- Вінницька область — від 305 до 315 грн;
- Дніпропетровська область — від 300 до 330 грн;
- Житомирська область — від 240 до 275 грн;
- Закарпатська область — від 260 до 295 грн;
- Запорізька область — від 320 до 345 грн;
- Івано-Франківська область — від 300 до 345 грн;
- Кіровоградська область — від 230 до 280 грн;
- Львівська область — від 180 до 250 грн;
- Миколаївська область — від 240 до 300 грн;
- Одеська область — від 240 до 280 грн;
- Полтавська область — від 270 до 310 грн;
- Сумська область — від 200 до 280 грн;
- Тернопільська область — від 220 до 250 грн;
- Харківська область — від 265 до 300 грн;
- Хмельницька область — від 250 до 290 грн;
- Черкаська область — від 245 до 270 грн;
- Чернівецька область — від 250 до 280 грн;
- Чернігівська область — від 240 до 270 грн.
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