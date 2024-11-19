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В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

19 ноября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 19 ноября 2024 года
Производство металла. Фото: blacklinesafety.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Алюминий широко используется в производстве по нескольким причинам. Во-первых, он является третьим по распространенности элементом на Земле, составляя около 8% земной коры. Во-вторых, это крепкий, но легкий металл, что значительно легче стали. Кроме того, алюминий устойчив к коррозии. Наконец он обладает высокой электропроводностью, что делает его незаменимым металлом в электротехнике и электронике.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 19 ноября.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий занимает третье место по распространенности среди элементов в земной коре, однако ни один живой организм не использует его в своем метаболизме. Это связано с тем, что алюминий может связываться с важнейшими молекулами, такими как ДНК и белки, что делает его токсичным для живых организмов.

Алюминиевая деталь весит всего треть от стальной. Легкость алюминия облегчает работу с ним на производстве и строительных площадках, а также снижает энергозатраты на транспортировку. Это делает алюминий не только легким и универсальным материалом, но экономически выгодным.

Алюминиевые сплавы используются для улучшения свойств алюминия в инженерных конструкциях и компонентах, где важны легкость и стойкость к коррозии. Чаще всего в алюминиевых сплавах используются магний, кремний, марганец, цинк и медь.

Алюминиевая фольга совершенно непроницаема. Это предотвращает проникновение вкусов, ароматов и света. Таким образом она является отличным средством для консервирования продуктов. Алюминиевая фольга широко применяется как в пищевой промышленности, так и в домашних хозяйствах.

Немногие материалы так легко поддаются переработке как алюминий. Для этого требуется лишь 5% энергии, по сравнению с производством первичного металла. На самом деле, 75% всего когда-либо производимого алюминия все еще используется.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что война с Россией сильно ударила по металлургической отрасли Украины. В 2021 году украинские предприятия произвели 21 млн. тонн чугуна, но к 2023 году этот объем сократился до 6 млн. тонн. Аналогичное снижение наблюдалось и в производстве стали, что подчеркивает значительный экономический ущерб, нанесенный одному из ключевых секторов украинской промышленности.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь намного длиннее", — добавил экономист.

Цены на алюминий в Украине в ноябре.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 70 грн;

Винницкая область — от 60 до 80 грн;

Волынская область — 50 до 75 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 65 грн;

Житомирская область — от 40 до 70 грн;

Закарпатская область — от 45 до 75 грн;

Запорожская область — от 45 до 90 грн;

Ивано-Франковская область — от 50 до 85 грн;

Кировоградская область — от 40 до 65 грн;

Львовская область — от 45 до 75 грн;

Николаевская область — от 40 до 55 грн;

Одесская область — от 45 до 65 грн;

Полтавская область — от 45 до 65 грн;

Ровенская область — от 40 до 65 грн;

Сумская область — от 40 до 60 грн;

Тернопольская область — от 45 до 65 грн;

Харьковская область — от 45 до 85 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 60 грн;

Черкасская область — от 50 до 70 грн;

Черновицкая область — от 45 до 65 грн;

Черниговская область — от 50 до 70 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и медь.

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