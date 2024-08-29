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В Україні знизились ціни на пшеницю — скільки коштує зерно наприкінці серпня

29 серпня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 29 серпня 2024 року
Збір врожаю пшениці. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю в Україні за останній тиждень зазнали незначного зниження через зростання пропозиції на внутрішньому ринку та стабілізацію експорту. Сприятливі погодні умови для врожаю і покращення логістичних ланцюгів також сприяли зниженню цін на цей стратегічний продукт.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 29 серпня.

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Станом на 29 серпня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 467 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує пшениця в Україні 29 серпня 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 29 серпня. Фото: tripoli.land

Середні ціни на пшеницю в Україні за останній тиждень почали знижуватись. У четвер, 22 серпня, тонна пшениці коштувала 7 490 грн, а у п'ятницю, 23 серпня, — 7 529 грн. З суботи, 24 серпня, до понеділка, 26 серпня, вартість пшениці становила 7 519 грн за тонну. Проте у вівторок, 27 серпня, ціни на пшеницю знизилась до 7 499 грн за тонну, а у середу, 28 серпня, — до 7 467 грн за тонну. Така вартість пшениці зафіксована і сьогодні.

Як змінились ціни в Україні за тиждень в серпні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, аграрний сектор України зазнав значних втрат внаслідок російського вторгнення. Серед цих втрат — обстріли сільськогосподарських земель, фінансові втрати, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжка зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи.

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