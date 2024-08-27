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В Україні зростають ціни на ячмінь — скільки коштує 1 тонна зерна у серпні

27 серпня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 27 серпня 2024 року
Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Після падіння в Україні знову почали зростати ціни на ячмінь. При цьому експерти зазначають, що український ринок ячменю перебуває у складній ситуації. Хоча до 19 серпня експорт становив 315 тис. тонн, подальші перспективи залишаються невизначеними. Основним фактором зниження попиту стало скорочення закупівель з боку Китаю, який традиційно був одним із найбільших імпортерів українського ячменю.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 27 серпня 2024 року.

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Станом на 27 серпня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 828 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 7 серпня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 27 серпня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня не були стабільними. Втім, за останні дні вони стрімко пішли вгору. Так, у понеділок, 19 серпня, середня ціна тонни ячменю дорівнювала 6 812 грн. У четвер, 20 серпня, вартість цього виду зернових сягнула свого тижневого мінімуму — 6 721 грн. Втім, уже наступного дня, 23 серпня, ціни на ячмінь знову почали зростати та сягнули позначки у 6 782 грн за тонну. У субботу, 24 серпня, вартість цієї зернової культури зросла до свого максимуму за 7 днів — 6 828 грн за тонну. Така вартість ячменю тримається й сьогодні.

Ціни на ячмнінь в Україні станом на 27 серпня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак зазначив, що російське вторгнення завдало значних збитків аграрному сектору України. Ця шкода включає обстріли сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокаду портів, атаки на портову інфраструктуру та розкрадання зернових російськими окупантами.

"Загалом обсяг прямих втрат аграрного сектору від повномасштабного вторгнення Світовий банк оцінив у 70 мільярдів доларів. З них 10 мільярдів доларів — це прямі втрати від активів. Зокрема 5,6 мільярда — це втрати від знищення сільськогосподарської техніки. Через обстріли та підриви на мінах було знищено 181 тисячу одиниць аграрної техніки", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соїкукурудзи та соняшнику.

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