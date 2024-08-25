Ціни на зернові в Україні станом на 25 серпня 2024 року

Збір врожаю. Фото: УНІАН

Ціни на соняшник в Україні за останній тиждень залишились майже без змін, хоча спостерігалися незначні коливання. Головними факторами, що вплинули на стабільність ринку, стали сезонний попит на сировину та обмежені можливості експорту через блокування портів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 25 серпня 2024 року.

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Станом на 25 серпня середня ціна соняшнику в Україні становить 18 795 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 25 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на соняшник за останні дні майже не змінилася. З четверга, 15 серпня, до понеділка, 19 серпня, вартість цієї зернової культури трималась на стабільному рівні — 18 788 грн за тонну. У вівторок, 20 серпня, тонна соняшнику коштувала вже 18 801 грн, а у середу, 21 серпня, — 18 739 грн. У четвер, 22 серпня, вартість соняшнику становила 18 758 грн за тонну, а у п'ятницю, 23 серпня, — 18 768 грн за тонну. У суботу, 24 серпня, соняшник коштував вже 18 795 грн за тонну. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак зазначає, що вторгнення Росії завдало значних ударів по аграрному сектору України. Серед основних збитків він виділяє обстріли сільськогосподарських угідь, втрату активів, блокування портів, руйнування портової інфраструктури та викрадення зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи.