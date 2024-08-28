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В Україні падають ціни на сою — скільки коштує зерно наприкінці серпня

28 серпня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 28 серпня 2024 року
Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні наприкінці серпня спостерігається невелике падіння цін на сою. При цьому, як зазначають експерти, посуха в Україні продовжує посилюватись, негативно впливаючи на майбутній урожай сої, соняшнику та кукурудзи, а також створюючи труднощі для своєчасного посіву озимого ріпаку. Попри ці обставини світові ціни залишаються на колишньому рівні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 28 серпня 2024 року.

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Станом на 28 серпня середня ціна на сою в Україні становить 16 861 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 28 серпня 2024 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 28 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціни на сою в Україні дещо впали. Так, у середу, 21 серпня, ціна на цю зернову культуру була на найвищому за 7 днів рівні — 16 927 грн за тонну. У п'ятницю, 23 серпня, ціна тонни сої впала до свого тижневого мінімуму — 16 856 грн. Щоправда, така вартість цієї зернової культури протрималась лише один день. У суботу, 24 серпня, вона зросла до 16 864 грн за тонну. У середу, 28 серпня, середня ціна тонни сої в Україні дорівнює 16 861 грн.

Аналіз цін на сою в Україні станом на 28 серпня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак стверджує, що блокада західних кордонів України європейськими фермерами практично не значно впливає на загальний обсяг експорту зернових. За його словами, сухопутними маршрутами транспортується менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції.

"Це неприємно з погляду відносин із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — зазначив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменюкукурудзи та соняшнику.

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